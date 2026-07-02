Aeropuerto de Barcelona se activa como terminal alterno internacional tras sismos

En el marco de la contingencia nacional por el doblete sísmico que afectó la región central del país, el Aeropuerto Internacional G/D José Antonio Anzoátegui de Barcelona funcionará como terminal alterno para la recepción de vuelos internacionales, debido a los daños sufridos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

La secretaria general de Gobierno, Katiuska Homsi, visitó este jueves 2 de julio las instalaciones del terminal aéreo, acompañada por la Autoridad Única de Turismo en la entidad, Doryel Salazar, y el gerente general de Aeropuertos del estado, Jesús Aponte.

Allí recibieron a 53 pasajeros de la aerolínea Lasser, procedentes de la ruta Miami–Barcelona, el primer vuelo habilitado en esta contingencia.

Vuelos

El itinerario de vuelos funcionará diariamente, con embarques desde Barcelona hacia Miami y viceversa a través de la mencionada aerolínea.

Aponte señaló, además, que se espera habilitar otras rutas hacia destinos adicionales en los próximos días.

Barcelona / Redacción Web