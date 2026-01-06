Adrián Sánchez asumirá el banquillo anzoatiguense

La Junta Directiva de Anzoátegui Fútbol Club anuncia que el entrenador Adrián Sánchez asumirá la dirección técnica del equipo profesional para la temporada 2026.

El estratega, nacido en Barquisimeto, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol venezolano, tanto en la Primera División como en las categorías de ascenso. Se desempeñó en Deportivo Lara (juveniles), formó parte del ascenso a Segunda División con Academia Rey y fue miembro del cuerpo técnico de Angostura Fútbol Club en su ascenso de 2022. En este último club debutó como director técnico en la Primera División durante la temporada 2024.

Su experiencia más reciente fue en la pasada zafra de la Liga FUTVE, en la primera participación de Anzoátegui FC en la máxima categoría, donde ejerció como Asistente Técnico y colaboró en la Dirección Deportiva. Ahora, Sánchez afrontará un importante reto en su joven carrera al mando de la plantilla para la venidera temporada del balompié nacional.

Junto con Sánchez, lo acompaña en el cuerpo técnico Ronny Carrasco que seguirá como Preparador Físico de la institución, al igual que el preparador de arqueros Tulio Hernández. Tomás Guevara, entrenador de las categorías juveniles del club, se unirá al primer equipo como segundo asistente técnico.

Puerto La Cruz / Redacción web / NDP