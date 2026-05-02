sábado
, 02 de mayo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

AD en Resistencia realizó pleno de organización en el municipio Andrés Mata del estado Sucre

mayo 2, 2026
Los adecos se preparan para los escenarios electorales a la vista/ Foto: Cortesía

El secretario general de Acción Democrática (AD) en Resistencia, en la seccional Carúpano-Paria, Edgar García, informó que como parte de la estrategia de reorganización que vienen llevando a cabo, por las nuevas realidades políticas que vive el país, realizaron una reunión en la seccional Andrés Mata, en la cual discutieron estrategias y acciones que se realizarán en las próximas semanas y meses.

García, quien encabezó la reunión, precisó que la misma tuvo la finalidad de analizar las debilidades y amenazas que hay en cada uno de los comandos de organización de cada centro de votación.

Apoyo

La asamblea contó con la presencia de Francisco Hernández, subsecretario de Organización y de Juan Francisco Hernández, secretario Agrario seccional y la directiva del municipal, Andrés Hurtado, secretario general y Gregorio Ordaz, secretario de Organización, además de los secretarios de Organización parroquiales, Tirso Salazar y Luis Tineo.

El dirigente señaló que seguirán trabajando en la organización para estar preparados para cualquier escenario que se presente.

Sucre/ Corresponsalía

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram