AD en Resistencia realizó pleno de organización en el municipio Andrés Mata del estado Sucre

El secretario general de Acción Democrática (AD) en Resistencia, en la seccional Carúpano-Paria, Edgar García, informó que como parte de la estrategia de reorganización que vienen llevando a cabo, por las nuevas realidades políticas que vive el país, realizaron una reunión en la seccional Andrés Mata, en la cual discutieron estrategias y acciones que se realizarán en las próximas semanas y meses.

García, quien encabezó la reunión, precisó que la misma tuvo la finalidad de analizar las debilidades y amenazas que hay en cada uno de los comandos de organización de cada centro de votación.

Apoyo

La asamblea contó con la presencia de Francisco Hernández, subsecretario de Organización y de Juan Francisco Hernández, secretario Agrario seccional y la directiva del municipal, Andrés Hurtado, secretario general y Gregorio Ordaz, secretario de Organización, además de los secretarios de Organización parroquiales, Tirso Salazar y Luis Tineo.

El dirigente señaló que seguirán trabajando en la organización para estar preparados para cualquier escenario que se presente.

Sucre/ Corresponsalía