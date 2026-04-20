AD en Resistencia en Carúpano realizó asambleas organizativas en Santa Rosa y Santa Teresa

Acción Democrática (AD) en Resistencia, en la zona de Carúpano-Paria del estado Sucre, sigue con sus reuniones organizativas; y este viernes 17 de abril, la dirigencia y las estructuras parroquiales de Santa Rosa II y Santa Teresa de la tolda se reunieron como parte de las acciones que vienen ejecutando para reagrupar las fuerzas de la organización.

Edgar García, secretario general del partido, informó que la asamblea se realizó en un ambiente cargado de optimismo y determinación.

La acción fue encabezada por el propio García y Jesús Martínez, quienes están al frente de la seccional de la tolda blanca en Carúpano. A la acción se sumó Marialaura Romero, quien encabeza en el municipio Bermúdez.

Apoyo

García resaltó que cuentan, además, con el respaldo fundamental de los enlaces seccionales y municipales, así como los miembros de los comités ejecutivo seccional municipal.

Recalcó que la consigna es la organización total, desde las bases hasta la más alta dirigencia. “No bajamos la guardia y ratificamos, hoy más que nunca, nuestro apoyo contundente a nuestra líder María Corina Machado”.

Sucre / Corresponsalía