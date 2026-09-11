AD en Resistencia de Anzoátegui alista agenda para celebrar el 85° aniversario del partido

La dirigencia del partido Acción Democrática (AD) en el estado Anzoátegui alista su agenda para celebrar el 85° aniversario de esta organización política, el próximo 13 de septiembre.

Según voceros de la facción de AD en Resistencia, en la entidad la celebración tendrá un carácter "espiritual, solidario, cultural y deportivo".

Detallaron que el próximo domingo se realizará una misa solemne en la iglesia Ermita del Carmen de Barcelona, y se hará entrega de una donación de insumos a Cáritas de Venezuela, destinada a los afectados por el doble terremoto en La Guaira.

Agregaron que la agenda continuará el miércoles 16, con un cine foro; mientras que el jueves 26 se llevarán a cabo un evento deportivo organizado por la secretaría juvenil seccional. También indicaron que los Comités Ejecutivos Municipales (CEM) en las zonas centro, oeste y sur del estado igualmente conmemorarán el aniversario en sus respectivos municipios.

"Convocatoria al futuro"

Sergio Padrón Guevara, secretario general de la tolda blanca en Anzoátegui, comentó que los preparativos han contado con la participación de los CEM de los municipios Bolívar, Sotillo, Guanta y Urbaneja, bajo la coordinación de la comisión aniversaria, presidida por Solfany González.

"Este aniversario no es solamente una mirada al pasado. Es una convocatoria al futuro. A los hombres y mujeres que hicieron historia, nuestro reconocimiento. A quienes hoy mantienen viva la lucha democrática, nuestro compromiso. Y a las nuevas generaciones, especialmente a nuestros jóvenes, el llamado es a asumir el protagonismo en la construcción de la Venezuela que todos merecemos", expresó.

El secretario de organización del partido a nivel estadal, Manuel Rocca, acotó que AD "en resistencia" entiende que Venezuela necesita recuperar la confianza, las instituciones, las oportunidades y, sobre todo, la esperanza.

"El desafío es construir una democracia donde el ciudadano vuelva a sentirse escuchado, donde los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida y donde ningún venezolano tenga que abandonar su país para encontrar oportunidades", finalizó.

Barcelona / Javier A. Guaipo