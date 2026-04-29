Activan servicio de resonancia en hospital de Las Garzas de Barcelona

Este miércoles 29 de abril fue activado el servicio de resonancia magnética en el Hospital Dr. Domingo Guzmán Lander, ubicado en el sector Las Garzas de Barcelona.

De acuerdo con una nota de prensa de la Gobernación de Anzoátegui, la inversión supera los 3 millones de dólares y se realizó con el objetivo de fortalecer la atención médica especializada.

El equipo comenzará a operar de forma inmediata y beneficiará a pacientes que requieran estudios de imagenología avanzada. Las personas interesadas deberán acudir directamente al centro de salud para consignar sus solicitudes de resonancia.

Según indicaron las autoridades regionales, el mecanismo de citas funcionará de forma inmediata mediante un sistema digital de registro, lo que permitirá optimizar la atención diaria, reducir la lista de espera y ampliar el número de pacientes.

El servicio de resonancia forma parte de los espacios recuperados en el sistema de salud de Anzoátegui, orientados a garantizar diagnósticos gratuitos a la población, especialmente en casos que requieren estudios de alta complejidad.

Barcelona / Redacción web