Activan plan de defensa en cuatro estados occidentales ante "amenaza" de EE.UU.

El gobierno de Nicolás Maduro activó este viernes en cuatro estados del occidente del país, el plan denominado 'Independencia 200' para la "defensa integral" del país ante la que denuncia como "amenaza" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de la nación suramericana.

Ciudadanos, militares y policías se movilizaron desde temprano en localidades de Mérida y Trujillo, en los Andes venezolanos, así como en Lara y Yaracuy, como parte de las acciones de "preparación" para "seguir ganando la paz", según dijo Nicolás Maduro.

La operación 'Independencia 200', anunciada en septiembre, se ha activado de manera progresiva desde la semana pasada en más de una decena de regiones, la mayoría costeras, así como en la insular Nueva Esparta, en el sureste del Caribe, y en estados fronterizos con Colombia, como Táchira y Amazonas, este también limítrofe con Brasil.

A través de su canal de Telegram, Maduro anunció la activación "integral" de las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy, una "línea clave de garantía de defensa, de estabilidad económica y desde todo punto de vista", según el líder chavista.

"Vamos completando toda la preparación para llegar al estado óptimo para la defensa integral de nuestra patria, (…) en perfecta unión de todo nuestro pueblo, de todos los sectores, para ganar la paz y ejercer la soberanía", expresó.

En ese sentido, el mandatario agregó que, en "perfecta fusión popular-militar-policial", Venezuela se prepara "para hacer inexpugnable" al territorio.

Este jueves, Venezuela activó el plan en el estado Apure con el fin, de acuerdo al gobernador de esa región, el chavista Wilmer Rodríguez, de garantizar la "soberanía, paz y protección" de los ciudadanos ante el despliegue de EE.UU.

Maduro aseveró este jueves que el alto mando político y militar de su país está "más unido que nunca" en la defensa de la patria.

Asimismo, el jefe de Estado indicó que 6,2 millones de ciudadanos están alistados en la Milicia Bolivariana "como parte del sistema integral de defensa nacional".

El Gobierno insiste en que la defensa del país también es responsabilidad "del pueblo" y "no solo" de las autoridades.

EE.UU. defiende su despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro asegura que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" y "apropiarse" de los recursos del país, como el petróleo.

Caracas / EFE