Aceleran la rehabilitación del sistema hídrico Turimiquire (+Video)

En el marco de la contingencia hídrica que atraviesa el oriente venezolano, la gobernación del estado Sucre, encabezada por Jhoanna Carrillo, en conjunto con la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, anunció el inicio de la segunda etapa de trabajos críticos en el Túnel de Guamacán, infraestructura vital del sistema Turimiquire.

Tras una inspección técnica encabezada por los ministros de Obras Públicas, Ing. Juan José Ramírez, y de Atención de las Aguas, Carlos Mast Yustiz, se confirmó la incorporación de expertos del Consejo Científico para optimizar las maniobras de ingeniería.

Las labores de efectúan de manera continua en la zona afectada / Video: Ministerio de Aguas / Fondades

De acuerdo con fuentes oficiales, el objetivo principal es la remoción de una obstrucción compleja dentro de la galería de trasvase, la cual ha limitado el suministro de agua hacia los municipios de la zona metropolitana de Sucre y parte de Nueva Esparta.

Trabajos continuos

La mandataria regional informó que se han activado cuadrillas de trabajo en turnos de 24 horas, apoyadas por maquinaria especializada tipo Dumper y equipos de ventilación minera para operar en áreas confinadas.

“No nos hemos detenido ante esta contingencia provocada por fenómenos naturales. Gracias al apoyo del Ejecutivo Nacional, estamos aplicando técnicas de vanguardia para restablecer la operatividad de la tubería principal, que transporta hasta 5.000 litros por segundo”, destacó Carrillo en nota de prensa.

Paralelo a las obras de ingeniería, la gobernación de Sucre, a través de instituciones como Fondo para el Desarrollo Agropecuario del estado Sucre (Fondades) y en coordinación con 16 comunas, mantiene un plan de contingencia con más de 50 camiones cisterna.

Vale resaltar que el jefe del Cuerpo de Bomberos de la entidad sucrense, José Antonio Pazo, aseguró que se mantiene operativo un plan para atender emergencias que se presenten dentro del personal de alguna de las cuadrillas. Hasta el momento no se han reportado anormalidades.

Alexis Chacón, integrante de los grupos que realizan labores especiales en la zona, indicó que laborarán a ritmo acelerado para tratar de acabar con la sequía que afecta a Sucre y Nueva Esparta desde hace más de 50 días.

Objetivo

Este despliegue garantiza el abastecimiento en centros hospitalarios y sectores priorizados mientras se normaliza la presión en el sistema de tuberías.

Las autoridades estiman que con la llegada de la nueva maquinaria y el avance de las maniobras de extracción de sedimentos, se logre la estabilización progresiva del servicio hídrico en los próximos días, devolviendo la tranquilidad a miles de sucrenses y neoespartanos.

Cumaná / Redacción Web