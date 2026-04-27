Accidente vial en Mérida deja como saldo 10 fallecidos

Una tragedia vial conmocionó en el municipio Cardenal Quintero, estado Mérida, el fin de semana, cuando un autobús se precipitó por un barranco, dejando un saldo 10 personas fallecidas y múltiples heridos.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde, movilizando a los cuerpos de seguridad y rescate de la región andina.

De acuerdo con reportes de Unión Radio y el diario local Frontera, el conductor de la unidad de transporte perdió el control en un tramo crítico de la vialidad, caracterizado por su geografía accidentada. Aunque las causas exactas están bajo investigación, las autoridades no descartan una falla mecánica o las condiciones climáticas adversas en la zona.

Labores

Efectivos de Protección Civil Mérida y el Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para realizar las complejas maniobras de extracción de los cuerpos y el traslado de los sobrevivientes.

Según La Nación, los heridos fueron remitidos de urgencia al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula), donde varios permanecen bajo pronóstico reservado.

Investigaciones

Organismos del Estado y fuentes oficiales han iniciado el peritaje técnico para determinar las responsabilidades del hecho. Este accidente se suma a las crecientes preocupaciones sobre el estado de la flota de transporte interurbano y el mantenimiento de las rutas troncales en el occidente del país.

La comunidad merideña se mantiene en vilo a la espera de la identificación oficial de las víctimas. Representantes de los medios nacionales han destacado la urgencia de reforzar la señalización y el control de velocidad en estas arterias viales de alta peligrosidad.

Mérida / Redacción Web