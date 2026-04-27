Nueva Cádiz FC sella su pase a la Fase Nacional de la Liga Conmebol Evolución 2026

El fútbol del oriente venezolano celebra un nuevo hito. Tras una intensa jornada de competición celebrada del 21 al 25 de abril, el equipo Nueva Cádiz FC, de Sucre, logró su clasificación oficial a la Fase Nacional de la Liga Conmebol Evolución 2026, tras destacar en las eliminatorias de la zona sur-oriental.

El torneo, que tuvo como sede la histórica ciudad de Cumaná, no comenzó de la manera esperada para los locales. Tras un debut agridulce donde sufrieron una derrota de 4-3 ante el conjunto de Monagas, el equipo supo recomponerse.

Con el apoyo de su gente Nueva Cádiz FC inició una remontada en la tabla de posiciones con una victoria contundente 4-0 frente a Bolívar, luego le ganó 2-0 a Delta Amacuro y empató 0-0 en un duelo táctico contra Anzoátegui. Cerró con un triunfo 3-2 sobre Nueva Esparta.

Viaje para Nueva Cádiz

Nueva Cádiz FC, que figuró en uno de los dos primeros puestos de la contienda, se prepara para viajar próximamente a la ciudad de Barquisimeto, Lara, donde se medirá ante los mejores clubes del país en la Fase Nacional.

"Los jóvenes futbolistas han demostrado que en el oriente sobra talento y que, jugando con Sucre en el corazón, no hay obstáculo pequeño. Este equipo demostró la gallardía que los caracteriza. Haciendole saber al mundo entero que en Sucre hay futuro y hay fútbol de altura", indicaron sus dirigentes en una nota de prensa.

Más detalles

"La directiva, el cuerpo técnico, representantes y fanaticada expresaron su orgullo por la entrega de cada jugador, quienes no solo defendieron un escudo, sino el honor deportivo de toda una entidad", agregaron.

"Desde la comunidad deportiva, les deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo reto nacional. ¡Que sigan las bendiciones y el buen fútbol, muchachos!", concluyeron.

Cumaná / Redacción Web