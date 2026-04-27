Joven fallece tras ser arrollado por camión cisterna en Cumaná

Un trágico hecho se registró este domingo 26 de abril en Cumaná, capital del estado Sucre, donde un joven, identificado como Anthony Arreaza, perdió la vida tras ser arrollado por un camión cisterna en la comunidad de Brisas del Golfo.

De acuerdo con versiones extraoficiales de personas que se encontraban en el lugar del suceso, el joven se habría atravesado repentinamente en la vía sin ser visto por el conductor del vehículo, que se encontraba surtiendo agua en la zona.

Investigan lo ocurrido

El hecho, que aún se encuentra bajo investigación, ha generado conmoción entre los habitantes del sector, quienes señalaron que este tipo de unidades pesadas circulan constantemente por la comunidad debido a la crisis hídrica que atraviesa la ciudad.

Se espera que las autoridades competentes determinen las circunstancias exactas del accidente, mientras vecinos reiteran la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial, especialmente en zonas residenciales donde transitan vehículos de gran tamaño.

Cumaná / Lino Castañeda