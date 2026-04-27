Fedecámaras Nueva Esparta llama a la unión de sectores para superar las sanciones

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), capítulo Nueva Esparta, Gabriel Briceño, resaltó la importancia de que los distintos sectores de la sociedad civil y política trabajen juntos hacia el objetivo del levantamiento de las sanciones que impactan al país.

El lider gremial explicó que estas medidas han restringido las posibilidades de desarrollo y aseguró que el sector empresarial se encuentra comprometido en la búsqueda de soluciones para recuperar el bienestar de los ciudadanos.

Briceño señaló que el sector privado de la región mantiene su apuesta por la inversión y el trabajo productivo como vías centrales para enfrentar la crisis.

Necesidad

Destacó la necesidad de crear un ambiente de confianza y estabilidad jurídica que permita atraer nuevos capitales y fortalezca el comercio local, considerado el principal motor económico de la entidad insular.

El representante gremial indicó que la recuperación de los servicios públicos y la infraestructura representa una prioridad que exige la colaboración entre las autoridades nacionales y regionales.

Agregó que el gremio empresarial sostiene un diálogo permanente para proponer medidas que reactiven el turismo y la actividad portuaria, dos áreas que han reducido su operatividad por las limitaciones externas.

Camino a seguir

Briceño subrayó que la reconciliación y el entendimiento político constituyen el camino para asegurar un futuro favorable para Nueva Esparta.

Reiteró el compromiso de Fedecámaras de actuar como un espacio de encuentro que ayude a definir una ruta económica estable orientada a elevar la calidad de vida de los venezolanos.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero