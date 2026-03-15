Accidente en un ferrocarril de Venezuela deja ocho personas heridas

Ocho personas resultaron heridas este domingo en un accidente ocurrido en el sistema ferroviario Ezequiel Zamora, entre ellas el conductor de un vagón, informaron autoridades.

El accidente ocurrió en la estación de La Rinconada, en Caracas, desde donde salen los trenes hacia Valles del Tuy en el estado Miranda.

En un comunicado, el Ministerio de Transporte aseguró que los lesionados se encuentran "en condición estable y bajo observación médica".

Señaló que se activaron "de manera inmediata los protocolos de atención y rescate" tras el accidente.

La institución agregó que se inició una investigación con el fin de "determinar las causas que originaron el hecho".

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El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, indicó en una publicación en Instagram que se trató de un descarrilamiento que "ocasionó que uno de sus vagones impactara contra la pared", tras lo que se procedió a "la evacuación preventiva de 400 personas, aproximadamente".

El funcionario indicó que uno de los heridos fue el conductor, quien sufrió un "traumatismo generalizado" y fue trasladado a un centro asistencial para que reciba atención médica prehospitalaria.

Medios locales señalaron que el servicio del ferrocarril fue suspendido momentáneamente, por lo que se activaron varias unidades de autobuses para garantizar el traslado de los pasajeros entre ambos destinos.

Caracas / EFE