Accidente en El Tigre cobró la vida de un joven el Día del Padre (+Fotos)

La celebración del Día del Padre, este domingo, 21 junio, tuvo un fatal desenlace para un joven, de 19 años de edad, que perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en la avenida Francisco de Miranda de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

El suceso se reportó cerca de las 11:00 pm, cuando un vehiculo marca Hyundai, modelo Accent, de color rojo, impactó contra otro automotor marca Toyota, modelo 4WD, de color negro, lo cual hizo que este último terminara volcando en plena vía.

En el Hyundai Accent viajaba Yeifran Aular, quien fue diagnosticado con múltiples traumatismos, uno de estos en la cabeza. A pesar de que funcionarios de Protección Civil (PC) lo llevaron hasta el Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas, el muchacho no resistió y falleció a los pocos minutos de su ingreso.

Heridos

El chofer de este vehículo, Gabriel Márquez (30), fue diagnosticado con posible fractura en la rodilla derecha; mientras que una joven, de nombre Juelisette Trillos, resultó con traumatismo leve en la frente.

Supuestamente, Trillos se desplazaba como acompañante en el Toyota, y el conductor de la unidad, identificado como Francisco Granados, salió ileso. La emergencia fue atendida por el equipo de PC de Simón Rodríguez, quien prestó los primeros auxilios para luego movilizar a dos de los afectados al hospital local.

Se supo que la fémina lesionada fue trasladada de forma particular a una clínica privada.

El Tigre / Damary Díaz