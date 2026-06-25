Abren puntos de recepción de ayuda humanitaria para afectados por terremotos

En la zona centro de Anzoátegui se activaron varios centros de acopio para recibir insumos médicos, alimentos no perecederos, ropa y agua potable para las personas afectadas por los dos terremotos registrados la tarde del miércoles 24 de junio, los cuales causaron pérdidas humanas, heridos y graves daños materiales en diferentes entidades del país.

En el caso de Anaco están funcionando al menos cuatro centros: uno en la sede de Protección Civil, otro en la alcaldía; y un tercero fue abierto por los integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en la calle Cajigal, frente a Feymaca. El partido Vente Venezuela habilitó otro punto en su sede, ubicada en la calle Negro Primero.

En el municipio Freites estarán recibiendo los donativos en la sede de Protección Civil de Cantaura, mientras que en Santa Ana la ayuda humanitaria debe ser entregada a un grupo de voluntarios que están apostados en la plaza Bolívar de la población.

Se conoció que en la mayoría de los casos, esta iniciativa por parte de instituciones gubernamentales, organizaciones políticas y las fuerzas vivas de diferentes localidades se prolongará por varios días.

Anaco / Danela Luces