44 parejas se casaron en bodas colectivas celebradas en Barcelona

Este martes 2 de diciembre se realizó la segunda jornada de matrimonios colectivos en el municipio Simón Bolívar, donde 44 parejas se dieron el "sí". El evento tuvo lugar en la plaza Rolando de la ciudad de Barcelona.

La actividad, denominada "Bodas de Todos", estuvo dirigido por la alcaldesa Sugey Herrera, en su condición de primera autoridad civil, quien dio la bienvenida a los presentes y destacó el valor de fortalecer la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

En el lugar también estuvieron testigos, familiares, representantes del órgano de Secretaría de la Cámara Municipal y la comunidad, quienes acompañaron a los novios.

Herrera enfatizó que todos los documentos exigidos por el artículo 69 del Código Civil y presentados por los postulantes fueron verificados, garantizando así la legalidad del proceso y la ausencia de impedimentos para cada unión.

"Para mí es un honor celebrar la historia de vida de hombres y mujeres que hoy se comprometen ante las leyes de Venezuela para unir sus vidas en matrimonio civil", señaló la mandataria local.

Barcelona / Redacción web