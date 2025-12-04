150 bailarines participarán en el Olufest 2025 que se realizará el 7 de diciembre

La academia de baile Olu realizará su evento de culminación académica el 7 de diciembre en el Hotel Paradise de Puerto la Cruz, donde se presentarán coreografías relacionadas a las películas de Hollywood.

Alessandra Lucart, periodista de la institución de danza, indicó en una nota de prensa que la actividad se denominará Olufest 2025 y en ella intervendrán 150 bailarines de distintas edades.

“Contaremos con más de 160 bailarines en la puesta en escena, desde niños de cuatro años hasta adultos de 50 a 55 años de edad”, expresó el director de la academia Olu, Luis Landeau.

Piezas

Alrededor de 14 piezas serán interpretadas en el escenario, basadas en películas como: Avatar, Charlie y la Fábrica de Chocolate, Joker y Una Noche en el Museo, entre otras.

"Partiendo desde los directores de Olu, Luis Landeau y Valentina Carrasco, cada uno de los profesores, coreógrafos y bailarines han dedicado su mayor esfuerzo y entusiasmo para presentarle al público un evento de calidad", explicaron voceros del ente cultural.

Puerto La Cruz / Redacción Web