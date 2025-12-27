Zelenski dice que Rusia responde con misiles y drones a los intentos por lograr la paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que actualmente Rusia responde con misiles Kinzhal y drones Shahed a los intentos por lograr la paz, en alusión a los últimos ataques que tuvieron como blanco principal Kiev y en el que hubo al menos 20 heridos, una persona muerta y daños considerables en las infraestructuras de calefacción y energía.

"¿Cuál es la respuesta de Rusia a las propuestas de Estados Unidos y el mundo para poner fin a la guerra? Los representantes rusos mantienen largas conversaciones, pero en realidad, los Kinzhal y los Shahed hablan por ellos. Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo". dijo Zelenski en su cuenta de X.

"No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo. Esto significa que la presión en respuesta sigue siendo insuficiente", agregó.

Ante esa situación, Zelenski dijo que la respuesta deben ser medidas realmente contundentes y llamó a EE.UU. y a Europa a tomarlas.

"Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad enfermiza solo podrá responderse con medidas realmente contundentes", afirmó.

"Los suministros para la defensa aérea deben ser suficientes y oportunos, especialmente ahora, cuando más los necesitamos. No debe haber demoras en la protección de vidas. Agradezco a todos los líderes y países que están colaborando en este sentido", añadió.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones.

Los ataques rusos, que tenían también como blanco infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos.

En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados.

Además, 320.000 hogares se han quedado sin calefacción.

"Otro ataque ruso continúa: desde anoche, se han lanzado casi 500 drones (un gran número de Shahed), así como 40 misiles, incluyendo Kinzhal. El objetivo principal es Kiev: instalaciones energéticas e infraestructura civil. Lamentablemente, se han producido impactos y edificios residenciales comunes han resultado dañados", dijo Zelenski en X.

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo.

Los ataques se producen en medio de la expectativa que ha generado el anuncio del nuevo encuentro entre Trump y Zelenski, considerado clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ha sido rechazado por la parte rusa.

Berlín / EFE