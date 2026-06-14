Gremios educativos de Sucre participaron en taller sobre la situación laboral y de derechos humanos

En convenio entre la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), se realizó en Cumaná, estado Sucre, un conversatorio sobre la situación laboral y de derechos humanos, que tocan a las organizaciones gremiales.

La acción se llevó a cabo en la Casa del Maestro, con presencia de delegados, directivos y allegados a los distintos gremios educativos de la entidad, con el objetivo de impartir formación de carácter interdisciplinario a maestros y dirigentes sindicales en herramientas jurídicas y de incidencia nacional-internacional, para la promoción de los derechos laborales, desde la visión de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.

Evaluación

Gregory Quijano, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná, informó que la ocasión también sirvió para que, tras el taller, las representaciones gremiales y sindicales de la entidad y los entes que dictaron el taller, se reunieran y evaluaran la situación general en la materia y la de derechos humanos.

Entre los puntos que se tocaron, estuvieron la situación de los servicios públicos y la libertad sindical en el estado.

Sucre/ Yumelys Díaz