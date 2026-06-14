Anuncian reactivación de la Estación de Servicio Marina II de Río Caribe para abastecer a pescadores

El legislador y vocero de los consejos de pescadores y pescadoras (Conppa) en el municipio Arismendi del estado Sucre, William Becerra, anunció este jueves la reactivación de la Estación de Servicio Marina II, de la playa de Río Caribe, acción que benéfica a unos 1450 trabajadores del mar que hacen vida en la zona.

Becerra señaló que se trata de una acción que se gestionó a través del ministro de Pesca, Juan Carlos Loyo y de la gobernadora de la entidad, Joanna Carrillo, y que abarca los pescadores de los Conppa Bergantín, Entre viento y marea y Río Caribe.

La acción busca activar la pesca artesanal en la zona, con el abastecimiento regular de combustible para las faenas de la flota, luego de siete meses de paralización del surtidor.

Sucre/ Corresponsalía