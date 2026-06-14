Primero Justicia respalda la operación de EE.UU. que abatió al líder del 'Tren de Aragua'

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) respaldó públicamente la "firme decisión" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ejecutar la operación militar que terminó con la muerte de Héctor Guerrero, alias 'Niño Guerrero', líder máximo de la organización criminal transnacional 'Tren de Aragua'.

El operativo, calificado por la Casa Blanca como un "enérgico ataque, rápido y letal", fue ejecutado por el Comando Sur de EE.UU. en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela. La acción armada contó con el apoyo del gobierno venezolano, que posteriormente confirmó el deceso del cabecilla de la banda, catalogada como terrorista por Washington.

A través de la red social X, la dirigencia de Primero Justicia expresó su reconocimiento a los aliados internacionales por sus esfuerzos para garantizar la seguridad del hemisferio. Asimismo, la organización política respaldó la visión de lograr una Venezuela libre del crimen organizado.

Palabras

"Esta megabanda, concebida bajo la permisividad del régimen de Nicolás Maduro, no solo ha perjudicado la imagen de la migración venezolana, sino que ha expandido el terrorismo y la delincuencia por todo el continente", señaló el partido en su comunicado oficial.

De acuerdo con EFE, para la plataforma opositora, este suceso demuestra que la transición democrática en el país caribeño es urgente para desmantelar definitivamente a las mafias organizadas que usurpan el control de espacios estratégicos.

Finalmente, la colectividad política subrayó que resulta imperativo restaurar la institucionalidad y los poderes del Estado. Según afirmaron, solo el restablecimiento de la justicia como pilar democrático permitirá refundar una nación próspera y segura.

Caracas / Redacción Web