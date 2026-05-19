Estudiantes de Comunicación Social de la USM presentaron portafolio de eventos corporativos

Estudiantes del décimo semestre de Comunicación Social, mención Periodismo Corporativo, de la Universidad Santa María (USM) núcleo Oriente, presentaron su portafolio de eventos durante el microevento “Preview”, una actividad que marca el cierre de su formación académica.

La jornada se desarrolló en formato de entrevista informativa y forma parte de la cátedra Planificación de Eventos, impartida por el licenciado Alexander Mata. Durante el encuentro, los futuros comunicadores dieron a conocer los tres proyectos que ejecutarán en el mes de junio como parte de su evaluación final.

Entre las propuestas destacan “Hasta la Pista”, una iniciativa de entretenimiento basada en competencias de Lip Sync orientadas a reducir el miedo escénico; “Move”, enfocada en la recreación y el fortalecimiento del trabajo en equipo; y “Duelo de Ideas”, un evento que busca renovar el debate tradicional mediante la competitividad intelectual.

El acto fue conducido por el estudiante Luis Ruiz, quien fungió como orador principal y dio la bienvenida a las autoridades presentes, entre ellas la coordinadora de la Escuela de Comunicación Social, Cleirys Dicurú. También asistieron docentes, periodistas e integrantes de la promoción 46.

Durante la actividad, los gerentes de cada comité organizador detallaron, en una entrevista dirigida por la estudiante Maryorie Díaz, aspectos clave de sus eventos, como la visión estratégica, público objetivo, logística y piezas promocionales diseñadas para su difusión.

Al cierre, Ruiz destacó que estos proyectos representan un paso fundamental en la formación profesional de los estudiantes, quienes deberán defender sus informes post-evento como parte de la evaluación académica. La USM reafirma así su compromiso con la formación integral, promoviendo iniciativas basadas en la excelencia, el compromiso y la inclusión.

Barcelona / Redacción web