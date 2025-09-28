Yván Gil en la ONU: Venezuela no es "una amenaza para nación alguna"

El canciller de Venezuela, Yván Gil, aseguró este viernes que su país no es "una amenaza para nación alguna", al intervenir en la cuarta jornada del octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU, en la ciudad de Nueva York.

"Reafirmamos ante el mundo que Venezuela no ha sido, no es, ni será jamás, una amenaza para nación alguna", señaló Gil en su discurso, en representación de Nicolás Maduro.

La intervención del jefe de la diplomacia venezolana tuvo como telón de fondo la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en el mar Caribe bajo el argumento, según la Casa Blanca, de la lucha contra el narcotráfico, que el Gobierno de Maduro denuncia como un intento de "cambio de régimen".

Gil advirtió que "como a Venezuela no se le puede acusar de tener armas de destrucción masiva o armas nucleares," hoy, dijo, se "inventan vulgares y perversas mentiras" en su contra, "para justificar una millonaria amenaza militar", que tachó de "atroz, extravagante e inmoral".

"El pueblo venezolano ama la paz y por eso siempre está presto para defenderla. No nos atemorizan amenazas, ni mentiras, ni cañones", enfatizó.

En ese sentido, el titular de Exteriores ratificó el compromiso de Caracas con la construcción, aseguró, de un mundo "de respeto al derecho internacional, sin imperios hegemónicos ni guerreristas" y donde "los pueblos del sur global" vean garantizado su "derecho a la paz y al futuro".

Además, se solidarizó con Palestina, Cuba y Nicaragua, y manifestó el apoyo de Caracas al presidente de Rusia, Vladímir Putin, en lo que llamó "su lucha contra el neonazismo y la agresión militarista de occidente".

