Yurubí se coronó en la primera edición del Torneo Queen Deyna Legacy (+Fotos)

Yurubí, representante del estado Yaracuy, se coronó recientemente en la primera edición del Torneo Queen Deyna Legacy que se llevó a cabo en San Joaquín, Carabobo, y fue organizado por la futbolista Deyna Castellanos, a través de su Fundación Queen Deyna Program, con el respaldo de Empresas Polar.

La oncena yaracuyana derrotó el fin de semana 2-1 a San Ignacio, una agrupación de Aragua, en la Gran Final de la contienda femenina sub 17 que se disputó en el Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas Polar.

La capitana de Venezuela (con gorra) presenció el duelo entre Yurubí (Rojo) y San Ignacio (verdiblanco) en Carabobo / Foto: Ptensa Yurubí

Gracias a ese triunfo, Yurubí se adueñó de un trofeo y, a la vez, se hizo merecedor de un kit de tacos (botines), fabricados por Nike, que fue donado a las jugadoras por Castellanos, atacante del Portland Thorns y capitana de la selección de Venezuela, quien también les obsequió 15 balones para que continúen sus prácticas en San Felipe. Al subcampeón San Ignacio, al igual que a los otros equipos que participaron en el evento relámpago (Addifem de Distrito Capital y Seca Sports de Carabobo), se les regalaron pelotas.

Objetivo de la contienda

Castellanos, exficha del Atlético de Madrid de España y del Manchester City de Inglaterra, aseguró en una rueda de prensa que el objetivo de la justa fue impulsar el balompié para mujeres en el país, pues lo considera un "semillero de talento".

"Quiero apoyar a la creación de una estructura que permita la consolidación del fútbol femenino en Venezuela. No soy presidenta de la federación que rige la especialidad (FVF) y por ese motivo, mi manera de apoyar a las chicas es a través de este tipo de eventos, así como mediante la entrega de becas universitarias que se hacen a través de mi fundación. Deseo colaborar con su formación tanto deportiva como educativa", indicó Castellanos, de 26 años de edad, quien es Líder Maltín Polar y egresó como Comunicadora Social de la Universidad Estatal de Florida, Estados Unidos.

Las jugadoras de la tropa de Yaracuy posaron ante representantes de los medios de comunicación, tras coronarse / Foto: Prensa Yurubí

"Vamos a ver qué es lo que se puede hacer para apoyar más a las niñas y lograr que puedan crecer tanto académica como deportivamente. Esperemos que este certamen sea el inicio de una tradición y que el mismo ayude a fortalecer la consolidación de un sistema de ligas, en el que el gran beneficiado sea el fútbol femenino, para que se logre su fortalecimiento que es lo que estamos buscando", agregó la integrante de La Vinotinto.

Otras voces

Alejandra Blasco, coordinadora de la Fundación Queen Deyna Program, informó que gracias al respaldo de la empresa AGM se tramitan "las becas deportivas para garantizar la escolaridad de las futbolistas que son seleccionadas".

"Esa institución (AGM) nos ayuda a contactar 300 universidades y muestran tanto el currículo deportivo como educativo de cada una de las aspirantes. Gracias a esa iniciativa, las chicas de 16 y 17 años, provenientes de Venezuela y otras partes del mundo, pueden cursar una carrera profesional, mientras continúan su proceso de formación la cancha. La idea es ayudar a que puedan evolucionar en todas las áreas", añadió Blasco.

Alejandra Blasco (izquierda), Dayana Rojas (centro) y Deyna Castellanos (derecha) ofrecieron una rueda de prensa / Foto: Joseph Ñambre

Por su parte, Dayana Rojas, gerente del Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas Polar, comentó que la compañía que representa se siente muy satisfecha de colaborar con este tipo de iniciativas, porque desea que surjan más talentos de la talla de Castellanos, quien es considerada una de las mejores exponentes del deporte rey en el planeta.

"Deyna Castellanos es una atleta muy importante del país y nos enorgullece que sea parte de nuestros Líderes Maltín Polar. Apoyar su labor, que se basa en dar herramientas para que las futbolistas puedan crecer tanto en el área del saber como deportiva, es algo que disfrutamos porque queremos que formar seres integrales, que no sólo serán buenas deportistas, sino también que sean capaces de entender la importancia de educarse para integrar el grupo de buenos ciudadanos", explicó Rojas. "Para nosotros, es un honor acompañar a Deyna Castellanos en esta iniciativa porque creemos en las bases, es decir en las niñas que pertenecen a distintos clubes. Ellas se enfocan en prepararse tanto dentro como fuera de la cancha y sé que eso permitirá que surjan nuevas figuras que dejen en alto el nombre de Venezuela en lo más alto, tal y como lo ha hecho Castellanos".

Valencia / Joseph Ñambre