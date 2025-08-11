Yukery lanzó al mercado una naranjada sin azúcar añadida

Naranjada sin azúcar añadida se incorpora al portafolio de Yukery, con el mismo sabor de siempre, en presentación de 1,5 litros.

Según una nota de prensa, esta presentación de la bebida ya está disponible en toda Venezuela, para acompañar cualquier momento u ocasión.

"Este lanzamiento reafirma el compromiso de Yukery con atender las necesidades y gustos de los consumidores, para seguir innovando en una categoría tan amplia como la de jugos, manteniendo el sabor natural que caracteriza a la marca", explicaron los representantes de Yukery en el comunicado.

Inicios

“Desde los inicios de Yukery le hemos brindado al consumidor venezolano calidad e innovación, acompañando todos sus momentos con nuestros distintos sabores y presentaciones, por eso estamos muy contentos de compartir con los amantes de la marca esta noticia que abre la puerta a nuestra nueva línea de jugos sin azúcar añadida”, señaló Arianna Llanos, coordinadora de Marca Yukery.

"El despliegue comunicacional de Naranjada sin azúcar añadida, le saca el jugo a lo natural y llega con comercial en televisión, radio, vallas publicitarias y piezas atractivas en punto de venta".

Los interesados en saber más detalles del nuevo producto pueden ingresar a a cuenta @yukeryve en Instagram.

Caracas / EFE