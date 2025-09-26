Yukery amplía su línea de jugos sin azúcar añadida

La línea de jugos sin azúcar añadida suma dos nuevas opciones al portafolio: Manzana clarificada de Yukery y Naranjada de Yuky-Pak, con los que la marca de bebidas aspira a seguir "acompañando cualquier comida o merienda de los venezolanos", reseñó una nota de prensa.

“Nos emociona anunciar que Yuky-Pak se une a la línea sin azúcar añadida. Un ejemplo más de que en Yukery seguimos escuchando a nuestros consumidores y trabajando para ofrecerles los mejores productos”, agregó Arianna Llanos, coordinadora de Yukery.

"Ya se encuentran disponibles en toda Venezuela Manzana clarificada y Naranjada de Yukery, en presentación de 1,5 litros, y Naranjada Yuky-Pak de 250 mililitros (ml)".

Campaña

Este lanzamiento llega con un despliegue que incluye comercial en televisión, vallas publicitarias, radio y degustaciones en punto de venta.

"Sácale el jugo a lo natural con Yukery y Exprime la diversión con Yuky-Pak a través de sus redes sociales @yukeryve, para que no te pierdas ningún detalle de la línea de jugos sin azúcar añadida", agregó Llanos.

Caracas / Redacción Web