Anzoaotiguense Yaramy Salazar presentará su libro “A los 33” en la FILBo 2026

La empresaria anzoatiguense Yaramy Salazar, CEO del movimiento Mujer Emprende, presentará su más reciente obra “A los 33” en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026, uno de los eventos literarios más importantes de la región, que se celebrará en Corferias entre el 21 de abril y el 4 de mayo.

El libro, titulado “A los 33: El quiebre que ordena la vida”, será lanzado oficialmente el próximo 23 de abril a las 3:00 p.m. bajo el sello de la editorial Pan House. La obra también estará disponible a nivel global a través de Amazon, ampliando su alcance a lectores fuera de Colombia.

En este trabajo, Salazar ofrece un testimonio personal marcado por la resiliencia, al relatar el impacto que tuvo en su vida el diagnóstico de cáncer, experiencia que transformó su visión y sus hábitos. “Este libro es el resultado de entender que los momentos de quiebre son, en realidad, oportunidades para reorganizar nuestra existencia”, afirmó la autora.

Tras su participación en la FILBo, la escritora viajará a Medellín, donde desarrollará una agenda que incluye la grabación de nuevos episodios de su podcast “Entre Nosotras” y encuentros con autoras y líderes locales, con el objetivo de fortalecer alianzas entre mujeres emprendedoras.

Salazar es fundadora de Mujer Emprende, una iniciativa nacida en Venezuela orientada a impulsar el liderazgo femenino en distintos ámbitos. Su presencia en la feria representa no solo un logro personal, sino también una vitrina para el talento venezolano en escenarios internacionales.

El público podrá seguir los detalles del lanzamiento a través de transmisiones en vivo en las cuentas de Instagram @mujeremprende y @yaramysalazar, donde se compartirán incidencias del evento y parte de su recorrido en Colombia.

Puerto La Cruz / Redacción web