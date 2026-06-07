Alexander Zverev conquista Roland Garros y logra su primer título de Grand Slam

El tenista alemán Alexander Zverev se proclamó campeón de Roland Garros tras derrotar en la final al italiano Flavio Cobelli en un exigente encuentro que se extendió por cinco sets, con parciales de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1.

A sus 29 años, el actual número 3 del mundo consigue el primer título de Grand Slam de su carrera, quebrando una racha de tres finales perdidas en torneos mayores.

El partido, disputado en la pista central de París, tuvo una duración de cuatro horas y 16 minutos. Con este triunfo, Zverev se convierte en el primer tenista alemán en ganar el torneo de tierra batida en la era abierta, emulando una hazaña que se le había escapado en el Abierto de Estados Unidos (2020), el Abierto de Australia (2025) y en esta misma plaza hace dos temporadas.

Un duelo de alta intensidad y desgaste

A diferencia de la edición previa, el encuentro de 2026 estuvo marcado más por la paridad física y los errores no forzados que por la fluidez técnica.

Ambos finalistas acumularon un alto número de fallos (65 para el italiano y 54 para el germano), lo que derivó en un trámite irregular pero de alta tensión competitiva.

Cobelli, quien firmaba su primera aparición en una final de esta categoría, mostró resistencia al remontar una desventaja en dos ocasiones y forzar la definición en el quinto set. No obstante, la experiencia y regularidad de Zverev prevalecieron en el parcial definitivo, donde el italiano acusó el desgaste y cedió ante el dominio del hamburgués.

Contexto y balance de la temporada

Esta edición del torneo parisino estuvo caracterizada por la ausencia debido a lesión del vigente bicampeón, el español Carlos Alcaraz, así como por las eliminaciones prematuras del serbio Novak Djokovic y del número 1 del ranking, el italiano Jannik Sinner. Ante este escenario, Zverev asumió la condición de favorito desde las rondas iniciales.

Con esta victoria, el tenista de Hamburgo alcanza los 25 títulos en el circuito profesional —incluidos siete torneos Masters 1.000— y estrena su palmarés en la presente temporada, donde registra 35 victorias, 20 de ellas sobre superficie de arcilla. Asimismo, el triunfo le permite romper una racha negativa ante tenistas italianos en este año, superficie en la que había encajado cuatro derrotas previas frente a representantes de esa nacionalidad.

Por su parte, Cobelli no pudo concretar la aspiración de convertirse en el primer italiano en levantar la Copa de los Mosqueteros en 50 años, desde que Adriano Panatta lo consiguiera en 1976. Fue el propio Panatta el encargado de entregar el trofeo al nuevo campeón al término del compromiso.

París / Redacción Web