Ya sea “diálogo inclusivo”, “transición” o “tutelaje”, el nuevo acercamiento entre Gobierno y oposición busca dejar fuera a los radicales (+Fotos)

Aunque en los dos comunicados publicados el pasado fin de semana por el Gobierno y un sector de la oposición, anunciando el inicio en los próximos días, de un proceso de acercamiento, se coincide, al menos, en lo que serán los puntos a tratar en la primera reunión presencial:

1.- La atención a los afectados por el doble terremoto del 24 de junio.

2.- Fortalecimiento de la Democracia.

3.- Derechos y Garantías Políticas.

Sin embargo, lo cierto es que los escritos revelan matices que anticipan diferencias de visión con las que ambas partes acudirán a las mesas de trabajo.

Mientras en el texto divulgado por el chavismo, donde se enumeran quiénes serán sus seis, representantes, está encabezado por Jorge Rodríguez en su condición de “coordinador del diálogo”, especificando que el objetivo de los encuentros es iniciar un proceso de “diálogo político e inclusivo”, del lado de la oposición Dinorah Figuera, como presidenta de la Asamblea Nacional (AN) 2015, se señala que, además de ocuparse de los afectados de la tragedia, la intención es comenzar las conversaciones para “la transición democrática de Venezuela”.

La tercera visión sobre lo que está por ocurrir es la del propio Estados Unidos. En el contexto de la publicación de ambas cartas, el presidente Donald Trump divulgó en sus redes sociales una imagen del mapa de Venezuela, diseñado con la bandera estadounidense de barras blancas y rojas y un fondo azul de estrellas, y la inscripción “Estado 51” en clara alusión a un nuevo “triunfo” dentro de plan de tutelaje que inicialmente también incluye realizar cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Pero ya sea “diálogo inclusivo”, “transición” o “tutelaje para la reforma de poderes públicos”, lo cierto es que, como ha ocurrido en otras oportunidades, en los encuentros quedaron fuera figuras o líderes importantes del radicalismo oficial, como la del vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello -o en el caso del antichavismo, sólo hay dos toldas representadas: Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Esto, desde ya, anticipa, una diferencia importante con reuniones similares que se han dado a lo largo de más de 20 años en Venezuela.

Aquí la composición:

Seis del Gobierno y seis de la oposición.

Delegación del Gobierno Interino.

Jorge Rodríguez (Coordinador). 60 años. Médico psiquiatra graduado en la UCV. Integrante del Psuv desde 2007. Fue Rector del CNE entre 2003 y 2006 y presidente del CNE entre 2005 y 2006. Ocupó la vicepresidencia Ejecutiva entre 2007 y 2008. Fue alcalde del municipio Libertador de Caracas, entre 2008 y 2017. Entre 2017 y 2020 ocupó la cartera de Comunicación e Información. Desde el 5 de enero de 2021 asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, hasta el presente. También se ha desempeñado en varias oportunidades como jefe de la delegación del Gobierno venezolano en las mesas de Diálogo Político con la oposición.

Ana María San Juan. Actual ministra de Educación Universitaria. Fue designada el 18 de marzo de 2026. Es Psicóloga Social de carrera y docente en la UCV y analista política Ha ocupado el cargo como secretaria Ejecutiva del Programa Paz y Convivencia Democrática. No ha desempeñado cargos de importancia en el Psuv. Como investigadora ha enfocado parte de su trabajo en estudios sobre la democracia.

Génesis Garvett. Es la diputada más joven de la AN y jefa de la Gran Misión Venezuela Joven. Fue electa por el estado Falcón y también forma parte del Psuv y de la Jpsuv. Apunta que sus inicios en la política se dieron durante su participación en el quinto episodio de Maduro Podcacast. “Mi mamá era militante del MVR – Movimiento V República- y me formé por ese afecto a la revolución (…) Me convertí en chavista por decisión propia a los 14 años”, dijo en una entrevista.

El oficialismo tiene a seis representantes para la actividad política / Foto: El Universal

América Pérez. Es diputada del Psuv electa por el estado Nueva Esparta de 2021 y desde 2023 es la segunda vicepresidenta del parlamento. Es Ingeniera Civil egresada de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Formó parte del Movimiento de Recreadores en el Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Derecho del Niño, Niña y Adolescente (Idenna). Fue Comisionada de la Jpsuv en el municipio José María García de Nueva Esparta. En 2020 fue nombrada Gerente General del Instituto de Pesca y Acuicultura. Es integrante de los grupos parlamentarios Venezuela-Japón, Venezuela-India. Venezuela-Suiza y en la Comisón Permanente de Desarrollo Social Integral.

Jorge Arreaza. 53 años. Licenciado en Estudios Internacionales graduado en la UCV. Tiene una Maestría en Cambridge en Estudios Europeos. Desde 2013 hasta 2016 fue vicepresidente de Venezuela (anteriormente había ocupado el despacho de Ciencia, Tecnología e Innovación). También ocupó otros cargos como el de Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (2016-2017); Ministro de Desarrollo Minero Ecológico (2017); Ministro de Relaciones Exteriores (2017-2021); Ministro de Industrias y Producción Nacional (2021); Ministro de Comunas y Movimientos Sociales (2022-2024) y actualmente es diputado a la AN.

Pedro Infante. 44 años. Fue ministro para la Juventud y Deporte, primero para el período 2015-2016 y luego para el 2017-2020. También es primer vicepresidente de la Federación Venezolana de Futbol desde mayo de 2021. Fue electo como diputado a la AN cargo que comenzó a ejercer en 2021 y la primera vicepresidencia del parlamento desde 2023. Fue sancionado por EE.UU. luego de las elecciones presidenciales de 2024. En 2001 viajó a Cuba por cinco años para estudiar Educación Física y Deporte.

Delegación Opositora de la AN 2015

Dinorah Figuera (presidenta de delegación). 65 años. Es médico de profesión graduada en la UCV. Es militante de Primero Justicia (PJ) y vivía en el exilio en España cuando fue convocada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para participar en el proceso de cambio institucional que vive el país luego de la extracción del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero. Fue electa diputada por el estado Aragua y ejerce el cargo desde el 5 de enero de 2016. Actualmente es reconocida por la Casa Blanca como presidenta de la AN-2015. Había permanecido 8 años fuera del país -tras denunciar acoso y amenazas de organismos de seguridad-, y sobrevivía cuidando ancianos. También fue militante de La Causa R. Entre 1995 y 2004 ocupó cargos como subsecretaria del gobierno municipal y concejal. En 2010 fue electa como parlamentaria y ocupó los puestos de presidenta de Familia y de Ciencia y Tecnología.

Marco Aurelio Quiñónez. Es politólogo. Fue electo diputado a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui para el período 2016-2021 con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, pero integrado al partido Voluntad Popular (VP). Actualmente se encuentra en el exilio. Desempeñó cargos de coordinación operativa e institucional dentro de la estructura de la AN opositora ejerciendo puestos en la jefatura de relaciones interinstitucionales y su participación en comisiones enfocadas en la política exterior y la atención a los migrantes. Luego de las elecciones presidenciales de 2024 asumió un rol de portavoz exigiendo la verificación internacional de las actas electorales que daban como ganador a Edmundo González Urrutia.

Ramón López. Es ingeniero de profesión -llegó a ocupar la vicepresidencia del Colegio de Ingeniero de Venezuela- y es integrante de Primero Justicia (PJ). Fue electo diputado en los comicios de diciembre de 2015. También se incorporó al Parlasur. Actualmente se encuentra en el exilio en España, también por denuncias de amenazas y persecución política.

Los miembros de la AN de 2015 también participarán en el intercambio de ideas / Foto: El Universal

Jorge Millán. 55 años. Fue electo diputado opositor por el partido Primero Justicia (PJ) en las parlamentarias de 2015. Es ingeniero industrial y administrador, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), con Magister en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. Fue también electo diputado al extinto Congreso Nacional y Concejal del municipio Libertador electo en 2013 (en el período 1992-1999 también había sido escogido para el mismo cargo). En diciembre de 2019 el TSJ ordenó su enjuiciamiento por los cargos de traición a la Patria, instigación a la insurrección y usurpación de funciones. Posteriormente en 2020 recibió un indulto que Millán se negó a aceptar ya que “no había cometido ningún delito”.

Juan Miguel Matheus. 45 años. Es abogado graduado en la Universidad Monteávila. Posteriormente obtuvo un Master en Derecho Constitucional y parlamentario y el doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra. Fue electo diputado por el estado Carabobo para el periodo 2016-2021 por el partido Primero Justicia (PJ). Posteriormente presidió la Comisión de Contraloría y tuvo una participación activa en la elaboración de proyectos de leyes. Se encuentra en el exilio tras los sucesos de 2019 que llevaron al Gobierno a elevar la persecución política.

Sergio Vergara. 52 años. Es abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira. También ha ocupado funciones empresariales Fue electo diputado por el partido Voluntad Popular (VP) para el lapso 2016-2021. Allí fue jefe de la Fracción Parlamentaria de su tolda y presidió la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad. Fue coordinador regional en Táchira de VP y director general de la alcaldía de San Cristóbal junto a Daniel Ceballos. Durante el interinato de Juan Guaidó, ocupó el puesto de Secretario del Despacho de la Presidencia. Actualmente se encuentra en el exilio.

Cronología de reuniones e intentos de diálogo entre Gobierno y Oposición

De 2014 a 2022 se llegaron a materializar cinco acercamientos entre el madurismo y la oposición que resultaron infructuosos.

Los desequilibrios de fuerzas -siempre a favor del gobierno- y la falta de una verdadera presión internacional- obraron para que así fuera.

Sin embargo, a finales de noviembre de 2022 se dio el arranque de un nuevo intento, el más firme a lo largo de casi una década.

La reactivación del diálogo entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria incluyó la materialización de un acuerdo social parcial para atender la crisis humanitaria del país. El mismo planteó la creación de un fondo fiduciario de $3 mil millones -con recursos provenientes de cuentas congeladas en el exterior-, destinado al financiamiento de mejoras urgentes en educación, salud, electricidad y atención a las víctimas de las lluvias.

Aunque no formó parte explícita del acuerdo dentro de las conversaciones reiniciadas en México-, la administración de Joe Biden firmó en paralelo una autorización que permitió a la petrolera Chevrón la extracción de crudo en Venezuela, en una clara muestra de la flexibilización de las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos desde 2017.

Posteriormente, con los meses, las conversaciones abiertas parecían haberse estancado. El 24 de abril de este año, en vísperas del inicio en Bogotá, Colombia, de la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, detalló las condiciones impuestas por el gobierno de Maduro para avanzar en el diálogo.

A las ya conocidas -levantamiento de las sanciones y liberación del empresario Alex Saab-, se sumó la solicitud del cese de las investigaciones que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios y autoridades del Estado, algo que, de entrada, quedaba descartado.

Un largo camino

La mayoría de las anteriores iniciativas de diálogo en casi una década, surgieron en medio de protestas de calle.

1.- Durante el mandato del fallecido Hugo Chávez se registraron iniciativas similares en los años 2002 y 2005. Posteriormente, se dieron al menos otras dos entre 2012 y 2013.

2.- En el marco de las protestas nacionales denominadas La Salida a comienzos de 2014, el gobierno madurista convocó a una Conferencia Nacional por la Paz. En abril de ese año se conformó una mesa de diálogo entre un sector del antichavismo -que incluía a Ramón Guillermo Aveledo y Henry Ramos Allup-, e integrantes del Ejecutivo y contó con la mediación Unasur a través de los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil, además del nuncio apostólico, en nombre del Vaticano. El encuentro realizado en el Palacio de Miraflores fue transmitido por cadena de radio y televisión.

3.- Un año después de los comicios parlamentarios de 2015 que dieron la victoria a la MUD, la oposición buscó la activación de un referendo revocatorio presidencial que fue obstaculizado. Posteriormente se convocó la realización de marchas pacíficas denominadas la “Toma de Venezuela”. A finales de 2016 se buscó continuar con el diálogo y el arzobispo Claudio María Celli fue enviado por el Vaticano como mediador. El intento resultó infructuoso.

4.- Ya para 2017, y de nuevo con una extensa ola de protestas nacionales como telón de fondo, se registró otro proceso de diálogo que tuvo como sede la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. Estas negociaciones estuvieron respaldadas por el presidente de esa nación, Danilo Medina, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y los mandatarios de Bolivia, Chile, México y Nicaragua. La muerte del efectivo policial rebelde, Oscar Pérez, en medio de un operativo de fuerzas de seguridad el 15 de enero de 2018, llevó a la MUD a suspender los encuentros con el Gobierno.

5.- En 2019, luego de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino, por parte de un sector de la oposición, se reactivó otra negociación, con el aval del reino de Noruega. La ONU, el Vaticano y varias naciones hicieron llamados a comienzos de ese año a favor del diálogo. En un primer momento se realizaron en Oslo y una segunda parte, en la isla de Barbados. Guaidó anunció el fin de estos acercamientos el 15 de septiembre de 2019, luego del abandono de la mesa por parte del sector gubernamental.

6.- En agosto de 2021 se materializó el quinto intento de diálogo, entre las comisiones del Gobierno -encabezada por Jorge Rodríguez- y la Plataforma Unitaria -con Gerardo Blyde como vocero. En ese momento se firmó en México un memorando de entendimiento, donde los aspectos económicos y sociales ocupaban un lugar preponderante, incluyendo el tema de las sanciones contra Venezuela, la protección de la economía nacional junto a los aspectos políticos y electorales. Dos meses después, el 17 de octubre, Rodríguez suspendió la ronda de diálogo en protesta por el traslado de Alex Saab a Estados Unidos. Saab, empresario colombiano a quien el Gobierno le otorgó el estatus de embajador, es procesado por lavado de dinero. Fue capturado en Cabo Verde en junio de 2020.

7.- Un nuevo avance fue confirmado en octubre de 2023 a través de un comunicado difundido desde Noruega, país que sirvió como facilitador, con resultados al parecer más prometedores que los registrados en acercamientos anteriores. El relanzamiento anunciado en Bridgetown, Barbados, fue fruto de una negociación a la sombra, alejada de la exposición pública. El reino de Noruega precisó que las conversaciones se dieron conforme a lo previsto en el Memorando de Entendimiento suscrito el 13 de agosto de 2021.Desde finales de 2022, tras el inicio del sexto intento de diálogo a lo largo de la gestión del presidente Nicolás Maduro, las puertas de la negociaciones parecían haberse cerrado, nuevamente.

No obstante, la inminencia de las elecciones presidenciales, la realización de las primarias opositoras, y la necesidad del Gobierno de flexibilizar las sanciones impuestas por Estados Unidos, hizo que se reactivara el proceso, a través de contactos directos con la Casa Blanca, y de forma más discreta.

Caracas / Rodolfo Baptista