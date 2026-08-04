Andrés Velásquez rechazó llamado de Delcy Rodríguez a ahorrar agua y electricidad 

La exhortación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para que los venezolanos ahorren agua y electricidad generó una nueva ola de críticas desde sectores de la oposición, que atribuyen al Gobierno la responsabilidad por el deterioro de los servicios públicos en el país.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, el dirigente nacional de La Causa R, Andrés Velásquez, calificó el mensaje oficial como una muestra de «cinismo» y sostuvo que la crisis en el suministro de agua potable y energía eléctrica es consecuencia de años de falta de inversión, mantenimiento e infraestructura.

Destrucción de los servicios públicos

En el comunicado, el dirigente cuestionó que la Ejecutiva pida a la población reducir el consumo de servicios básicos cuando, a su juicio, el Estado es responsable del colapso de los sistemas de distribución.

«Esto es el colmo de los colmos. Delcy Rodríguez pidiéndole a los venezolanos que ahorremos luz y agua. Ustedes destruyeron todos estos servicios y ahora responsabilizan a los ciudadanos», señala el mensaje difundido en plataformas digitales.

Asimismo, el texto sostiene que los problemas de electricidad y abastecimiento de agua responden a una gestión deficiente de los recursos públicos y no al comportamiento de los usuarios.

Velásquez también comparó el llamado al ahorro con otras dificultades que enfrentan los venezolanos, como la inseguridad alimentaria y las carencias económicas que afectan a numerosos hogares.

«Pídanle también a las familias hambrientas y a los niños desnutridos, que no coman tanto», recriminó.

Exigen un cronograma para las elecciones presidenciales

Además de cuestionar la política gubernamental en materia de servicios públicos, el pronunciamiento concluye con una exigencia política dirigida al Ejecutivo.

El dirigente opositor reiteraron su solicitud de que se publique un cronograma para la elección presidencial, al considerar que el país necesita una salida democrática a la crisis.

La petición se suma a otros llamados realizados por distintos sectores políticos y de la sociedad civil para que las autoridades electorales definan la fecha y las condiciones del próximo proceso presidencial.

Lara / El Impulso