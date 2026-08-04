Sindicalistas venezolanos exigen la convocatoria a elecciones presidenciales para este año

Un grupo de sindicalistas venezolanos exigió la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales para este año en el país suramericano, al cumplirse siete meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y el posterior nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según la agencia de noticias EFE, durante una manifestación celebrada en una plaza al este de la capital, trabajadores y dirigentes gremiales entonaron consignas como «elecciones ya» y «se acabó el tiempo, queremos elecciones» para instar al restablecimiento del hilo constitucional.

En declaraciones a la agencia a Swish Info, Carlos Salazar, integrante de la Coalición Sindical Nacional, argumentó que la gestión interina de Rodríguez sobrepasó los límites permitidos por la carta magna. «Para esta fecha ya debieron haber convocado elecciones en Venezuela y no lo han hecho; el 3 de julio Delcy pasó a dejar de ser presidenta», sostuvo el vocero gremial.

Apegados a la constitución

Los manifestantes fundamentan sus reclamos en el artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha norma establece que las faltas temporales o absolutas del presidente deben ser suplidas por el vicepresidente ejecutivo por un período máximo de 90 días, prorrogables por la Asamblea Nacional (AN) únicamente por un lapso idéntico.

Rodríguez asumió la jefatura del Estado por mandato del TSJ, órgano que omitió fijar un calendario electoral tras el despliegue militar dictado el pasado 3 de enero por la Casa Blanca. Por su parte, el Poder Legislativo no se ha pronunciado sobre el fin del período de sustitución desde que juramentó a la mandataria encargada el 5 de enero.

A través de pancartas, los presentes denunciaron que la «tutela de Washington» no puede servir de justificativo para postergar las demandas sociales ni la reestructuración institucional. En ese sentido, exigieron la designación de una nueva directiva en el Consejo Nacional Electoral (CNE), al tiempo que afirmaron que la sociedad civil se encuentra preparada para acudir a las urnas de forma inmediata.

Petición

Asimismo, representantes sindicales como Lina Mantilla solicitaron total transparencia respecto al proceso de diálogo entre delegaciones del Gobierno encargado y sectores de la oposición.

Las conversaciones iniciaron formalmente vía telefónica este fin de semana bajo la mediación de Estados Unidos, con miras a acordar garantías políticas y celebrar reuniones presenciales en Caracas durante los próximos días.

Caracas / Redacción Web