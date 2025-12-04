Wingo se suma a Copa Airlines y suspende los vuelos de jueves y viernes a Caracas

La aerolínea colombiana Wingo suspendió de forma preventiva los vuelos de este jueves y viernes de Bogotá a Caracas, tal como lo hizo su matriz, la panameña Copa Airlines, en medio de la tensión en Venezuela tras el cierre de su espacio aéreo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Wingo señaló en un comunicado que, debido a "intermitencias presentadas" el miércoles "en una de las señales de navegación durante su vuelo hacia Caracas (...) tomó la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia esta ciudad los jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025".

Al igual que Copa Airlines, que anunció el miércoles que suspende de manera temporal sus vuelos a la capital venezolana en las mismas fechas, Wingo señaló que esa situación "en ningún momento comprometió la seguridad operacional".

Wingo, aerolínea de bajo costo de Copa Airlines, agregó que ratifica "su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones".

El pasado 29 de noviembre, Wingo aseguró el mantenimiento de la operación desde y hacia Venezuela, a pesar de que ese día Trump dijo que el espacio aéreo del país suramericano "permanecerá cerrado en su totalidad".

Venezuela vive una crisis de conectividad aérea a raíz de la ola de cancelaciones de vuelos que causó el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., en el que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

La advertencia de la FAA se produjo en medio del despliegue militar ordenado por el Gobierno de Trump en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico, que el Gobierno de ese país considera que en realidad busca sacar del poder a Nicolás Maduro.

Por esa razón, varias aerolíneas cancelaron sus vuelos, y el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) revocaron la concesión de vuelo a varias de ellas, decisión que afectó a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos.

Bogotá / EFE