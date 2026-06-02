Guaiqueríes derrotó a Cocodrilos y niveló la serie de semis de la SPB

Este 1 de junio empezó el último mes de la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026 y la ronda de semifinales continuó con el triunfo 72-57 de Guaiqueríes de Margarita sobre Cocodrilos de Caracas.

El encuentro se efectuó en el Guaiqueríes Arena de La Asunción, donde la representación oriental igualó 2-2 la serie semifinal, pautada a un máximo de siete choques.

Según Humberto Contreras, jefe del departamento de prensa de la SPB, la defensa y el bajo ritmo que tuvo el jugo resultó nuevamente clave para los indígenas, pues el dinámico conjunto saurio se vio estático y eso lo pudo aprovechar Guaiqueríes para plasmar diferencias claras, tal y como sucedió en el compromiso anterior.

Mejores anotadores

Juan Guerrero respondió de nuevo, con 19 puntos, misma cantidad que anotó su compañero Pedro Chourio. Ambos comandaron la ofensiva insular. En tanto por Cocodrilos los mejores fueron lo criollos Luis Bethelmy y Yohanner Sifontes, sumando 13 puntos cada uno.

Pase lo que pase, la serie regresará al Parque Naciones Unidas de Caracas, falta es ver cuál equipo llegará con ventaja al sexto juego.

Porlamar / Redacción Web