Movimiento Somos Alfredistas buscará dar continuidad al legado de exgobermador de Nueva Esparta

A través de un encuentro ciudadano, quedó constituido oficialmente el movimiento político y social Somos Alfredistas.

El evento congregó a un grupo de hombres y mujeres comprometidos con la trayectoria y la obra del fallecido líder opositor neoespartano, Alfredo Díaz, con el firme propósito de dar continuidad a su proyecto de transformación social.

Durante el acto, los voceros principales enfatizaron que esta plataforma se creó para convertirse en el refugio de los sueños de una ciudadanía que hoy se declara inspirada, fortalecida y movilizada por su ejemplo.

Manifiesto

En el manifiesto fundacional, proclamado por los asistentes, se juró no dejar caer las banderas de la justicia social y se aseguró que los sectores más humildes seguirán teniendo voz.

La conducción de liderar la causa recae en Renaldis Alfredo Díaz Figueroa, quien asumirá la tarea de coordinar las acciones estratégicas del movimiento y canalizar las demandas más sentidas de las poblaciones vulnerables de las islas.

Como primera acción de calle, la dirigencia anunció que en los próximos días iniciarán un despliegue territorial en Nueva Esparta para conformar los comités locales de base.

Invitación

De igual forma, extendieron una invitación abierta a todos los ciudadanos que deseen sumarse a este movimiento de vigencia y profunda acción comunitaria.

Esta iniciativa aparece en honor a Alfredo Díaz, un dirigente opositor que se desempeñó como gobernador de Nueva Esparta entre 2017 y 2021, además de haber sido alcalde del municipio Mariño durante dos períodos y concejal.

Díaz fue detenido a finales de 2024 y falleció en prisión en diciembre de 2025. Ante este panorama, sus seguidores decidieron estructurar esta plataforma para canalizar el sentimiento popular y mantener activas sus banderas políticas en el territorio de Margarita y Coche.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero