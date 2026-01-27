Williams y Almeida se unen al Magallanes para la Gran Final

Luego de haber concretado su pase a la Gran Final 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) al derrotar a Bravos de Margarita 3 carreras por 2 en el Estadio Monumental “Simón Bolívar”, los Navegantes del Magallanes decidieron reforzar su cuerpo de lanzadores escogiendo en el Draft de Adiciones al lanzador derecho Ronnie Williams, mientras que también sumaron al zurdo Adrián Almeida, quien sustituirá a José Marcos Torres, debido a que presenta molestias físicas que le impiden ver acción en esta serie final.

El Gerente Deportivo de la Nave, Federico Rojas Zabolotnyj, manifestó que era necesario escoger a un lanzador polivalente como Williams para ayudar en cualquier tramo del compromiso.

"Ciertamente lo hemos visto esta temporada en el rol de cerrador, pero a lo largo de su carrera ha sido un pitcher que incluso ha abierto juegos, de hecho esta temporada en México llegó a hacerlo. El coaching staff lo conoce, nosotros repasamos las múltiples opciones y creemos que es alguien que nos va a aportar de buena manera", declaró el ejecutivo a Juan Pablo Carmona, integrante del departamento de prensa de La Galera.

Números de Williams

El norteamericano ha sido uno de los brazos más notorios de esta campaña 2025-2026 de la pelota rentada criolla, pues con su equipo Tigres de Aragua en la temporada regular, dejó récord de 5G-5P en 28 presentaciones y 31.0 innings de labor con una efectividad de 2.61 y siete juegos salvados, además consiguió whip de 1.32, otorgó siete boletos y ponchó a 29 adversarios.

Dicho desempeño le valió para ser la primera escogencia de los Cardenales de Lara en el Draft de Adiciones y Sustituciones de cara al Round Robin de la presente temporada, aunque sus números variaron un poco en comparación a los que dejó en la ronda eliminatoria.

En el “todos contra todas”, el oriundo de Florida registró 0G-2P en 11 presentaciones y 10.1 innings lanzados con porcentaje de carreras limpias de 5.23 y whip de 2.03, mientras que no tuvo juegos salvados, otorgó siete bases por bolas y ponchó a 13 contrincantes.

“Seguiré haciendo lo que vengo haciendo porque ha funcionado, estoy agradecido de contar con esta oportunidad y en especial de tener a Yadi (Molina) y a Darwin Marrero como mi coach de pitcheo. Darwin es como un padre para mí ya que fue mi coach de pitcheo desde que empecé en la rookie hasta que llegué a Doble A con los Cardenales de San Luis” , fueron las palabras del diestro a través de un contacto telefónico.

Almeida dará más profundidad a Magallanes

Desafortunadamente para la Nave, el zurdo José Marcos Torres no podrá lanzar en esta serie final debido a molestias en la cara anterior del hombro de lanzar (región de cuerpo del tendón y unión miotendinosa del bíceps braquial más pectoral mayor), por lo que la gerencia filibustera decidió sustituir al siniestro por otro zurdo que ha tenido una gran temporada 2025-2026 como lo es Adrián Almeida, de los Cardenales de Lara.

“El rol de Almeida en estos últimos años ha sido como abridor y allí seguramente va a aportar, pero recientemente tuvo un muy buen relevo frente a nosotros y él está dispuesto por supuesto a colaborar en eso si es necesario”, mencionó Rojas Zabolotnyj.

En el Round Robin, “Chencho” dejó récord de 2G-0P con 2.95 de efectividad en cinco presentaciones, cuatro de ellas como abridor y 18.1 innings de labor. A su vez, registró 1.20 de whip, otorgó tres boletos y consiguió 17 ponches, terminando tercero de la ronda semifinal en ese último departamento, solo por detrás de Raffi Vizcaíno y César Valdez.

“Sí me esperaba la oportunidad para reforzar. He trabajado duro para eso y a mi me encanta competir, estoy listo para pelear por el título”, declaró Almeida. “Agradecido y enfocado para hacerlo realidad, quiero ser bicampeón ya que es uno de mis sueños en mi carrera”.

De esta manera, el conjunto filibustero está listo para afrontar una nueva final en la pelota rentada criolla y buscará emular lo hecho en la temporada 2021-2022, cuando derrotó precisamente a Caribes de Anzoátegui en siete emocionantes juegos.

Valencia / Redacción Web