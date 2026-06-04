VV ha inscrito 4 mil 892 personas en jornadas de afiliación en Anaco

El partido Vente Venezuela (VV) en el municipio Anaco contabiliza 14 mil 187 ciudadanos en el programa de censo y empadronamiento para depurar y actualizar el Registro Electoral Permanente (REP) y 4 mil 892 personas que se han sumado a la organización política en las jornadas de afiliación.

Las cifras fueron aportadas por el coordinador municipal de la tolda azul, Julio Itriago, quien agregó que ambos programas buscan fortalecer la estructura organizativa en la ciudad gasífera consolidando la red ciudadana.

"Hemos estado realizando visitas casa por casa haciendo recorridos por los sectores y los activistas avanzan en los procesos de empadronamiento y afiliación consolidando la red ciudadana. Estamos sumando voluntades para alcanzar la libertad de Venezuela", afirmó Itriago, destacando el compromiso de los vecinos con la ruta política del partido.

Lugares

El dirigente dijo que las jornadas se han desarrollado en El Progreso, Lomas de Altamira, El Milenium, El Bicentenario, Inavi, avenida Miranda, calle Sucre, calle Negro Primero, Las Colinas I y II, Virgen del Valle y San Rafael.

"También hemos estado desplegados en los sectores Divino Niño, 23 de Enero, Florida Natereña, La Floresta, Villas Araguaney, Anaquito, Viento Fresco, El Cinco y El Ocho", indicó.

Conversatorio

Itriago también informó que este miércoles, 3 de junio, se realizó el conversatorio "Tu puedes avanzar a pesar del miedo" , en la sede de VV, ubicada en la calle Negro Primero.

"Con la participación de Yasenia Cermeño, quien también fue ponente, realizamos esta actividad que formó parte de nuestra agenda semanal y continuaremos brindando herramientas de apoyo emocional a nuestro equipo municipal. Trabajamos en fortalecer la estructura política y también en temas como los valores y el compromiso de nuestra militancia con la libertad", acotó.

Anaco / Danela Luces