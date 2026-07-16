Denuncian abandono de la población San Diego de Cabrutica

Luis Meneses Romero, exconcejal del municipio José Gregorio Monagas, en la zona sur del estado Anzoátegui, denunció el supuesto abandono al que está sometida la población de San Diego de Cabrutica, una de las seis parroquias de la jurisdicción.

A su juicio, es incoherente que esa localidad sea el epicentro de la Faja Petrolífera del Orinoco, pero a la vez muestre una cara tan deteriorada y sus habitantes tengan que pasar necesidad diariamente.

Meneses Romero citó como ejemplo que recientemente pasaron aproximadamente dos semanas sin recibir agua por tubería, lo que los obliga a buscar soluciones en camiones cisterna que cobran alrededor de 45 dólares por viaje.

“Desde hace años hemos denunciado lo injusto que ha sido el Estado con nuestra parroquia de San Diego. Es la parroquia con más obras inconclusas de todo el municipio José Gregorio Monagas: terminal, liceo, y pare de contar. Los famosos elefantes rojos que jamás concluyeron”, expresó.

Carencias

El vocero resaltó que no todos los habitantes de la población trabajan en la industria petrolera, lo que se traduce en que muchas veces no tengan para pagar los cuatro dólares que en ocasiones cobran las cisternas por llenarles un tambor de agua.

Por si fuera poco aseguró que cuando les llega el líquido, el mismo no es apto para consumo y “a duras penas se pueden duchar, lavar platos, regar matas, etc”.

“Una parroquia que a diario ve empresas petroleras destruir sus calles. Tanto que dan esas tierras, pero se encuentran destruidas y sin dolientes”, reiteró.

Finalmente señaló que últimamente también se ha dado la proliferación de mosquitos, razón por la que pide a la alcaldía tomar acciones preventivas antes de que se desate una ola de enfermedades.

Javier A. Guaipo