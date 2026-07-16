Alcaldía de Barcelona busca estrategias para agilizar trámites municipales

Desde la alcaldía del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui, buscan estrategias para agilizar trámites de carácter administrativo ,catastrales, urbanísticos y tributarios, que permitan modernizar la gestión pública en aras de seguir impulsando el crecimiento económico en la jurisdicción.

Así lo indicó la alcaldesa Sugey Herrera, quien informó sobre la firma del decreto para la creación de una “comisión de reingeniería institucional de la alcaldía”, cuyo objetivo es optimizar esos procesos.

Detalló que el equipo de trabajo estará integrado por dos voceros del sector privado y parte de la estructura de la municipalidad, y tendrá un lapso de 30 días para mostrar los resultados.

En el marco de una sesión extraordinaria del Consejo de Economía, la mandataria también anunció que a partir del próximo 3 de agosto estará activa una “taquilla única móvil” para la zona industrial Los Potocos, con el fin de actualizar procedimientos catastrales, urbanísticos y de la administración tributaria.

Crecimiento

Según Herrera, en el primer semestre del año registraron el crecimiento de 17% de la base tributaria en el municipio y resaltó que Barcelona “tiene 11 millones de metros cuadrados de terreno que sirven para su expansión”.

Al ser consultada sobre las posibles complicaciones que generan las deficiencias eléctricas en el impulso de la economía en la jurisdicción, la alcaldesa indicó que ese fue uno de los temas abordados en la sesión, donde participaron representantes de cámaras de comercio e industriales, entre otros gremios.

“Conociendo las condiciones que actualmente tiene el sistema eléctrico hemos hecho algunos planteamientos de reprogramaciones. Pero sin duda que afecta, no solo la cotidianidad, si no la actividad económica que se genera en cada uno de los espacios”, expresó.

Barcelona / Javier A. Guaipo