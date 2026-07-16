Conductores se quejan por falta de despacho en E/S subsidiada de El Tigre

Durante una protesta pacífica realizada la mañana de este jueves 16 de julio, un grupo de conductores se quejó por la paralización del abastecimiento de combustible subsidiado, en la estación de servicio (E/S) Venecia de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

Los usuarios se concentraron para pedir explicaciones sobre la falta de despacho, que se registra desde hace más de dos semanas en la gasolinera.

Dexy Cuenca, conductora, mencionó que recibieron una información de parte de encargados de la estación de la bomba en la que aseguraban que el establecimiento se encuentra en un proceso de reordenamiento.

"Dijeron que están haciendo un estudio de mercadeo. Si eso es así, queremos saber por qué no llega combustible aquí y por qué a las otras dos bombas subsidiadas en la ciudad sí les llega", expresó.

Según información extraoficial, la evaluación se estaría aplicando para determinar cómo sería la dinámica de los consumidores locales sin las estaciones de servicio en las que se paga con moneda nacional.

Más de 6 mil perjudicados

Los beneficiarios, que cada semana se organizan por terminales de placa para acceder al carburante, temen que la bomba elimine definitivamente el subsidio y pase a ser dolarizada.

Indicaron que si esto ocurre se vería perjudicada una población de alrededor de 6 mil conductores.

"Los choferes son padres de familia que necesitan el combustible. La situación país no está para ir todos los días a una dolarizada. Entonces, qué vamos a hacer si nos cierran este círculo, que cumple las normativas y las reglas correctamente de llevar un control de calidad", manifestó Cuenta.

En medio de la concentración, los ciudadanos también solicitaron la presencia de algún representante del ministerio de Hidrocarburos para conocer más a fondo qué planes tienen con la suspensión del beneficio.

Es importante señalar, que de concretarse la modificación del cobro, los usuarios dejarían de pagar 18,19 bolívares por litro de gasolina, para cancelar 363,65 bolívares (0,5 centavos de dolar actualmente), por la misma cantidad, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela para este jueves.

El Tigre / Damary Díaz