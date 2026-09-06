'Vozinha' no recibe goles en su estreno de la liga chilena con Colo Colo

El portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha' sacó su segundo arco en cero, en su estreno en la liga chilena con el empate sin goles de Colo Colo ante Huachipato, por la fecha 22.

El guardameta, de 40 años, tuvo un partido sin mucho trabajo en la visita a los negriazules en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, para mantenerse sin recibir goles en 180 minutos, tras su debut en un partido de la Copa Chile -a finales de agosto- en la que vencieron, por lo que también está invicto.

En esta oportunidad, a diferencia de su primer encuentro de titular, vistió el uniforme amarillo tradicional en Colo Colo para los arqueros, además de ser el color que utilizó en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, con la cual se destacó como figura del certamen.

El africano solo pasó un susto, al final del primer tiempo, cuando en un centro aéreo se equivocó al salir al área y no asegurar el balón, que se le soltó de las manos, permitiendo el remate del rival que salvó despejando Arturo Vidal.

La jugada, sin embargo, fue anulada de todas maneras por el árbitro de línea por posición adelantada.

Fue un partido relativamente tranquilo para 'Vozinha', ante el control de la pelota y el dominio del juego por parte de los albos, que no supieron concretar las oportunidades ofensivas.

El futbolista caboverdiano fue ovacionado en varios momentos, por los hinchas en la tribuna, que acudieron en buen número con un aforo de cerca de 20 mil personas, en un estadio al sur del país donde ambos equipos eran visitantes.

Santiago de Chile / EFE