En Táchira apuntan al carbón como potencial de integración económica con EE.UU.

La presidenta de Fedecámaras Táchira, Gipsy Pineda, informó que en reciente reunión con el consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, se le entregó una propuesta por escrito de los potenciales económicos de exportación de la región andina.

Pineda recalcó que en el escrito dejaron por sentada la necesidad de inversión en infraestructura para la explotación del carbón «como producto perfectamente con cualidades exportables y que son minas que no se están manejando en su mayor capacidad».

Desde su perspectiva, indicó que este nicho puede ser un pilar fundamental para el desarrollo, generación de empleos y el dinamismo económico del estado Táchira, todo esto «tomando en cuenta los indicadores de la administración del comercio internacional de Estados Unidos».

Además, la presidenta de Fedecámaras Táchira también incluyó al café y al cacao como productos foco y de gran interés en ese fortalecimiento de lazos económicos con Norteamérica.

«Proponemos dos fases: en una primera que líderes de la Embajada visiten nuestra tierra, verifiquen nuestros potenciales, la infraestructura instalada, capacidad y nuestra oferta exportable para, en una segunda frase, nosotros acudir en una misión gremial a Estados Unidos para concertar citas que permitan avanzar», subrayó.

Otro punto que trajo a colación son las universidades, las cuales fueron puestas al servicio de la Embajada por la gran posibilidad que hay de desarrollar un proyecto que permita el crecimiento económico de la entidad, teniendo en cuenta los investigadores y expertos que hay en las casas de estudio superior.

Táchira / La Nación