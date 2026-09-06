SNTP denuncia que seis periodistas siguen judicializados y exige cierre de sus causas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que seis periodistas continúan sometidos a procesos judiciales en Venezuela y exigió el cierre de las causas que se mantienen en su contra.

A través de sus redes sociales, la organización identificó a los afectados como Jonathan Carrillo, Carlos Julio Rojas, Luis López, Gabriel González, Carlos Correa y Rory Branker, quienes no han recibido libertad plena.

"Exigimos el cierre de las causas y el levantamiento de las medidas restrictivas", reclamó el sindicato mediante una publicación en Instagram. El SNTP también señaló que decenas de trabajadores de la prensa permanecen en el exilio, algunos bajo amenaza, por lo que pidió garantías de libertad y seguridad para que puedan regresar al país sin temor a represalias.

#URGENTE | Seis periodistas y trabajadores de la prensa siguen judicializados. Hay decenas que permanecen en el exilio, algunos de ellos bajo amenaza.

Exigimos libertad plena y condiciones para un retorno seguro. Denuncia y comparte ⛓️‍💥 pic.twitter.com/OGURxUhQVQ — SNTP (@sntpvenezuela) September 6, 2026

La denuncia se suma a un documento que el sindicato presentó a principios de agosto en el marco del diálogo entre el Gobierno y la Asamblea Nacional electa en 2015, en el que solicitó el levantamiento de causas penales arbitrarias, medidas cautelares y restricciones migratorias, profesionales y personales impuestas a periodistas, comunicadores, activistas y ciudadanos por sus publicaciones, opiniones o participación en asuntos de interés público.

En ese escrito, la organización insistió en que la libertad de expresión y el derecho a la información deben formar parte de las discusiones y de los eventuales acuerdos para la reinstitucionalización democrática del país.

Caracas / Redacción Web