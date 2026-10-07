Medio Oriente24 denuncia presunto ataque digital contra sus redes sociales

La plataforma informativa Oriente24 denunció la suspensión y pérdida de sus cuentas en redes sociales, una situación que, según su directiva, afectó la difusión de sus contenidos y el contacto con una comunidad digital de más de 60 mil seguidores.

Gabriel Grau, director de ese medio, señaló que los perfiles fueron afectados por lo que calificó como un presunto ataque digital y manifestó preocupación por el impacto que este tipo de situaciones puede tener sobre las plataformas regionales y su capacidad para mantener informadas a sus audiencias.

Oriente24, con sede en Cumaná, capital del estado Sucre, mantiene cobertura informativa en los estados Sucre, Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta.

Segun Grau, los reportes que las empresas de redes sociales consideran maliciosos pueden derivar en la interrupción de las cuentas utilizadas para distribuir información y mantener comunicación con los usuarios.

Habilitan nuevo canal

Pese a la pérdida de sus perfiles anteriores, el equipo de Oriente24 aseguró que continuará con sus labores informativas.

La página web del medio permanece operativa y la organización habilitó una nueva cuenta en Instagram, @Oriente24.news, como alternativa para continuar difundiendo sus contenidos.

Grau hizo un llamado a organizaciones defensoras de la libertad de prensa, al Colegio Nacional de Periodistas (CNP), demás gremios y otros medios de comunicación a visibilizar situaciones similares que puedan afectar a plataformas dedicadas al ejercicio periodístico.

La directiva de Oriente24 expresó su preocupación por las consecuencias que la pérdida de sus canales digitales puede generar para los medios regionales y reiteró su intención de mantener activa la cobertura informativa desde el oriente del país.

Cumaná / Lino Castañeda