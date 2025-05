Voz Comunitaria | Vecinos del Barrio Los Pescadores de Pampatar claman por soluciones a las aguas negras y la sequía

Los residentes del Barrio Los Pescadores de Pampatar, estado Nueva Esparta, llevan más de dos décadas lidiando con graves problemas con las cloacas, lo que hace que sus calles se inunden de aguas servidas. Y como si fuera poco el ciclo del agua puede llegar a 45 días.

Alberto Vargas, vecino de esa zona, denunció que desde hace 25 años las aguas negras se estancan en el sector debido a la falta de un sistema de bombeo adecuado. "El problema es que no hay un sitio donde poner un sistema de bombeo para que las aguas salgan hacia la estación que está en el Círculo Militar y la que se encuentra en Los Cerritos", explicó.

El desbordamiento de aguas servidas ocurre cerca de una cancha deportiva, donde niños y jóvenes practican a diario, exponiéndolos a riesgos sanitarios. "Siempre está botando aguas negras, y está al lado de un lugar donde cientos de jóvenes y niños juegan", agregó Vargas.

Guillermo Luna, otro residente, señaló que la escasez de agua es otro drama recurrente. "Compramos agua cuando no tenemos. Pasamos mes y medio sin que llegue. El que tiene tanque o cisterna ayuda al que no, pero no es una solución", relató.

La irregularidad del servicio obliga a los habitantes a depender de la solidaridad entre vecinos o del gasto adicional en camiones cisterna.

Llamado a las autoridades

El morador Ostilio Guerra hizo un enérgico llamado a las autoridades: "Un llamado al señor alcalde, al señor gobernador, a la junta comunal de aquí. Años con este problema, y aguas negras".

Los residentes de Los Pescadores exigen respuestas concretas y acciones inmediatas para resolver estos problemas que persisten por décadas.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero