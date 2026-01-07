Voz Comunitaria | Sectores ubicados en la Vía Alterna comparten problemas de basura

Los sectores Razetti I, Razetti II y Barrio Universitario, todos ubicados a orillas de la avenida Argimiro Gabaldón, antigua Vía Alterna, tienen un problema en común: la basura.

Los cúmulos de desperdicios regados en diferentes puntos se roban la atención de todo el que circula por la mencionada arteria vial, una de las principales del área metropolitana del estado Anzoátegui. Según vecinos consultados, esa es la imagen permanente que ofrece esa área, que está en los límites entre Barcelona y Puerto La Cruz.

Los lugareños tienen opiniones encontradas en cuanto al origen del problema. Unos dicen que los equipos de la alcaldía del municipio Simón Bolívar pasan al menos una vez por semana y recogen todos los desechos sólidos, mientras que otros señalan a los mismos moradores de no apegarse a los horarios del aseo.

Mal olor

Como en todo lugar donde hay problemas de basura, la consecuencia que más sufren quienes viven alrededor es el olor putrefacto. En este caso no es la excepción, tal como dijo Ángel Noguera.

"A veces lanzan hasta restos de cochino o perros muertos allí y se hace insoportable lidiar con eso. Como paliativo lo que hacemos es echarle tierra o cal para bajar el olor, pero igual es incómodo", dijo el señor, quien vive y trabaja a pocos metros de la entrada a Razetti I.

Noguera indicó que al menos una vez por semana ve equipos y maquinaria de la alcaldía de Barcelona recoger los desperdicios de al menos dos focos que tiene a pocos metros de su hogar, "pero la gente no colabora" ya que "no pasa una hora cuando otra vez hay basura".

"Personas de la misma comunidad arrojan desperdicios ahí y eso no es un secreto para nadie. Pero lo que agrava el problema es que, sobre todo de noche, llegan vehículos y se baja gente a lanzar también su basura y de repente amanecemos con esos montones ahí", acotó.

Celestina Guaramata aseguró que los dos cúmulos de desperdicios que se ven en la entrada de Razetti I, bajando el puente que da acceso hacia el hospital Luis Razetti en sentido Barcelona-Puerto La Cruz, se deben a que los camiones de aseo pasan cada 15 días, aproximadamente.

Realidad similar

Tanto en Razetti II como en el Barrio Universitario viven una realidad similar a la del sector antes mencionado. El servicio de recolección de desechos presenta deficiencias y los vecinos dejan sus bolsas a orillas de la Vía Alterna, a la vista de todos.

"Una de las últimas veces que vino el camión, estaba recogiendo los desperdicios y me imagino que en un mal movimiento provocó que se abriera un hueco ahí a un costado de la avenida. Ellos se fueron y dejaron eso así y a la comunidad no le quedó de otra que lanzar escombros para tapar y evitar un accidente", contó una habitante del Barrio Universitario, que prefirió mantenerse en el anonimato.

Miguel López, quien trabaja como mototaxista y vive en Razetti II, cuestionó que en las cercanías del sector esté la sede de una empresa de recolección de basura (Tachitec) y ellos tengan que lidiar con ese problema. Sin embargo, hay que aclarar que la mencionada compañía es privada y brinda el servicio en el municipio Urbaneja, mientras que la Corporación de Reciclaje de Barcelona (Recibar) es la encargada en dicha localidad.

Solución

De acuerdo a las personas consultadas de las tres comunidades, el convivir con mal olor no ha generado enfermedades en los vecinos, aunque están conscientes de que están en constante riesgo. Por eso piden a las autoridades correspondientes corregir este problema con urgencia.

Particularmente Ángel Noguera pidió reforzar la vigilancia para abordar a quienes se acerquen de otros sectores a arrojar la basura en plena orilla de la avenida y aplicar multas o los correctivos que sean necesarios para acabar con esa práctica.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo