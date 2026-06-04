Veruska Verdú abrirá la gira nacional de "Sin Bandera" en Venezuela

La cantante, compositora y productora venezolana Veruska Verdú asumirá la apertura de los conciertos de la gira "Escenas Tour" del icónico dúo Sin Bandera. El recorrido musical abarcará diversas ciudades del país durante este mes de junio, e incluirá una presentación en Lechería, estado Anzoátegui.

La artista caraqueña, con más de dos décadas de trayectoria, vive una etapa de consolidación internacional. Actualmente trabaja en la preparación de su primer álbum como solista bajo el respaldo de Dynamo Productions, sello discográfico liderado por el cantautor Noel Schajris. Este proyecto se graba en Miami con la producción musical de Motiff, una de las figuras más influyentes del mercado latino.

Reconocimiento de la industria

El ascenso de Verdú cuenta con el aval de importantes galardones. En 2025, la intérprete obtuvo el premio Grammy estadounidense por su participación en el álbum Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), una obra bajo la producción general de Tony Succar.

Recientemente, la artista sumó una colaboración en el nuevo videoclip del cantante nicaragüense Luis Enrique, filmado en Miami, y participó en el audiovisual del clásico "Quimbara", también de la mano de Succar.

La proyección de la vocalista sumó un hito en 2022, año en el que se convirtió en la primera extranjera en alcanzar la final del programa de televisión La Voz Perú.

Orígenes y evolución musical

Verdú, quien posee raíces barloventeñas, inició su camino en las manifestaciones afrovenezolanas a los ocho años de edad. Más adelante se incorporó a las filas de la Orquesta Latino Caribeña del Sistema de Orquestas, bajo la dirección del maestro Alberto Vergara, agrupación con la cual representó a Venezuela en festivales de Estados Unidos y Colombia.

A lo largo de su carrera, la artista ha acumulado colaboraciones con figuras de la salsa y el jazz:

Salsa internacional: Grabó el tema "Taita Bilongo" con el productor peruano Tito Manrique, ganador en Viña del Mar. También participó en proyectos de Eduardo Zayas (EZ la Banda) junto a leyendas como Rafy Andino y Johnny Vega.

Grabó el tema "Taita Bilongo" con el productor peruano Tito Manrique, ganador en Viña del Mar. También participó en proyectos de Eduardo Zayas (EZ la Banda) junto a leyendas como Rafy Andino y Johnny Vega. Escena venezolana: Compartió escenario y grabaciones con Rodrigo Mendoza, Wilmer Lozano, Alfredo Naranjo en su proyecto El Guageo, y con el percusionista Carlos Padrón en la orquesta Rumberos del Callejón, donde coincidió con estrellas como Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa.

Compartió escenario y grabaciones con Rodrigo Mendoza, Wilmer Lozano, Alfredo Naranjo en su proyecto El Guageo, y con el percusionista Carlos Padrón en la orquesta Rumberos del Callejón, donde coincidió con estrellas como Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa. Jazz y tradición: Formó parte de las Be Jazz Sessions junto al percusionista Nené Quintero, propuesta que resultó galardonada en los Premios Pepsi Music 2019.

En su faceta solista, Veruska Verdú impulsa los sencillos "La Negrita" y "Me cansé de ti", este último a dúo con la cantante peruana Lita Pezo. Con este repertorio y el adelanto de su nueva producción discográfica, la intérprete se reencontrará este mes con el público de su país natal.

Puerto La Cruz / Redacción web