Guaiqueríes ganó por tercera vez seguida en casa y quedó a un paso de la final

Cuando Guaiqueríes de Margarita llegó a su casa la serie semifinal estaba 0-2 y el panorama lucía complicado. Pero ahora todo cambió con el tercer triunfo seguido en territorio insular ante Cocodrilos de Caracas, esta vez con pizarra de 71-64, yéndose a la capital con el objetivo de buscar un triunfo para acceder a la Gran Final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Humberto Contreras, jefe de prensa de la SPB, informó que después de un inicio arrollador por parte de los saurios, que llegaron a estar 11 arriba (19-8), los de casa respondieron a base de triples y cerraron el primer cuarto abajo solo por dos (21-19). Ya después de eso, el elenco verde tomó el control, amparándose en la larga distancia y fue de esta manera que se marchó al descanso arriba por la mínima diferencia (40-39).

En el tercero cuarto Guaiqueríes aprovechó al máximo su efectividad a la ofensiva y su intensidad en defensa para plasmar un parcial de 21-10, afrontando esos últimos 10 minutos definitorios con una brecha favorable de 12 (61-49). Pero, Cocodrilos no se rindió y con su segunda unidad empezó a descontar de manera progresiva, hasta ponerse por tres con un minuto por jugarse.

No hubo remontada

Sin embargo, la épica remontada no se dio y las 10 mil personas presentes en el Guaiqueríes Arena de Margarita celebraron la tercera victoria consecutiva de los suyos, que ahora están a solo una conquista de avanzar a la disputa por el título de la temporada 2026 de la SPB.

La serie se mudará al Gimnasio José Beracasa del Parque Naciones Unidas (PNU), donde los insulares tendrán que buscar al menos un triunfo. Mientras que Cocodrilos espera jugar al igual que en el inicio de la serie para revertir la situación.

Mejores anotadores

El más destacado en ofensiva fue James Reese, el cual sumó 16 puntos, aunque Juan Guerrero terminó con doble-doble, de 15 tantos y 11 rebotes, sin olvidar lo hecho por Pedro Chourio y sus 14 unidades desde el banco.

Mientras, en Cocodrilos, el mejor de cara al cesto resultó ser Luis Colón, quien anidó 12 cartones, en un ataque repartido que también tuvo los aportes de Jhonder Gómez y Luis Montero, ambos con 11.

La Asunción / Redacción Web