Voz Comunitaria | Oscuridad arropa parcialmente al sector San José de El Tigre

Al caer la noche, varias calles del sector San José de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, se quedan en la total penumbra debido a la falta de luminarias en el sistema de alumbrado público.

Así lo denunciaron vecinos de esa comunidad, quienes agregaron que eso los limita a para salir de sus casa o desplazarse con tranquilidad en las horas nocturnas.

Según lo comentado por algunos moradores, las lámparas de los postes ya cumplieron su vida útil. Recordaron que se instalaron hace aproximadamente año y medio, cuando la gobernación del estado Anzoátegui hizo la dotación a través del consejo comunal.

Cruz Centeno, residente de la calle Américo Silva, relató que aunque frente a su residencia sí hay un tramo alumbrado, algunos sitios que solía frecuentar dentro del sector parecen "una boca de lobo" durante la noche.

"Evito pasar por ahí. No vaya a ser que me tropiece y dañe mis lentes o peor aún, que alguien me agreda en la oscuridad, creyendo que soy otra persona", comentó.

Visitas restringidas

Sin vivir en la comunidad, Yiximar Cedeño también es una de las personas que se ve afectada con la falta de luminarias.

Comentó que debido a esta situación ya no visitacomo antes a su madre, quien reside en la calle Venezuela. Acostumbraba hacerlo de noche, pero ahora teme transitar el camino sombrío.

"Faltan algunas lámparas y hay sitios que no tienen alumbrado (...) Esto es demasiado oscuro. Por más que quiera intentar venir durante la noche esto es terrible, además es muy solo, prácticamente tienes que venir a la buena de Dios", exclamó.

La señora María Campos, quien tiene una bodega en la calle Américo Silva, expuso que los alrededores de su local cuentan con iluminación. Sin embargo, el flujo de clientes merma después de las 6:00 pm, precisamente porque las personas deciden dejar de salir para no atravesar los puntos oscuros de algunas calles.

"La gente ya no viene de noche, por eso ahora trabajo hasta las 5:30 pm. Antes trabajaba hasta las 9:00 pm", precisó.

Calles deterioradas

Campos señaló que en el sector también padecen por el deterioro extremo que presentan sus calles.

"Ya ni los carros del transporte público quieren pasar por aquí", aseveró.

Basados en la memoria colectiva, los vecinos calculan que van más de 10 años sin que la comunidad se beneficie de un plan de asfaltado.

Sugieren que el descuido también contribuye con que el pavimento siga desapareciendo día tras día.

El Tigre / Damary Díaz