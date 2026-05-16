Iniciaron despeje de vendedores y carretilleros en calles en el centro de Carúpano

Una comisión multidisciplinaria que se conformó para el reordenamiento del centro de Carúpano, en el estado Sucre, realizó una jornada de reubicación de vendedores informales, carretilleros, tarantines, que ubicados en diversos puntos, obstruían el libre tránsito de personas y unidades vehiculares.

Nabil Perozo, director de Transporte de la Alcaldía de Bermúdez, explicó que la intención es recuperar esquinas y calles, con alternativas a fruteros y a comerciantes informales, para buscar una mejor circulación en el centro de la ciudad.

En la acción participaron Planeamiento Urbano, la Policía Municipal, Seguridad Ciudadana, Cámara Municipal, entre otros entes locales.

Perozo dijo que algunos vendedores fueron ubicados en el retiro que se dejó cuando se demolió la estructura del antiguo bar Gómez, en la calle Las Margaritas, por el fin de semana, pero ya los fruteros, sobre todo, saben que serán reubicados en el mercado municipal, donde su administrador tiene ubicados los puestos que ocuparán.

Igualmente, informó que también contemplan reubicaciones en ejidos recuperados en el centro de la ciudad. “Entendemos que todos tenemos derecho al trabajo, pero debemos colaborar recuperando las aceras, las esquinas y otras áreas”.

Con relación al irrespeto a los corredores viales, Perozo dijo que las calles Carabobo, Juncal, Libertad e Independencia, así como las calles Cantaura, San Félix y Las Margaritas, están dentro de la cuadrícula que se busca reordenar, por lo trabajarán la reubicación de paradas para buscar mayor fluidez en la circulación.

Mejoras

El plan de reordenamiento establece la prohibición de nuevos vendedores eventuales o informales, el acatamiento de normativas establecidas en la Ley de Transporte, el despeje de áreas para el libre tránsito peatonal.

La intención final, de acuerdo a lo informado, es lograr una ciudad más segura para los peatones, accesos despejados para emergencias, zonas más limpias y organizadas para los visitantes.

Leonor Carreño, vecina de Playa Grande, dijo que se trata de un plan excelente, que esperan ejecuten completo, porque lo han hecho en otras ocasiones y nunca lo finalizan. “Es más, después de eso aparecen más buhoneros”.

Luis Quijada, vecino de Canchunchú, apoyó la acción de mejora y llamó a las autoridades locales a no desmayar en el esfuerzo para hacer de Carúpano una ciudad más ordenada y limpia.

Sucre/ Yumelys Díaz