Obra en la vía Los Machos obliga a usuarios y transportistas a cambiar su rutina

Usuarios y transportistas que por múltiples razones se movilizan entre el centro de Barcelona y la zona rural, así como la parroquia Naricual, se han visto obligados a cambiar su rutina en las últimas semanas.

¿La razón? Una obra que consiste en la reparación de una tubería matriz de agua, a la altura de la estación de servicio ubicada en el área. Lo que en principio sería un trabajo de ocho días, de acuerdo a lo publicado por la alcaldía del municipio Simón Bolívar, ya suma 24 y se acerca al mes.

Esto ha generado que los conductores de transporte público tengan que utilizar vías alternas, como la del Pele el Ojo o el parcelamiento Puente Ayala, lo que a su vez derivó en un aumento (momentáneo) del pasaje de 160 a 200 bolívares.

Ruta extensa

Transportistas que van desde los alrededores de la Plaza San Felipe hasta comunidades rurales como Pica del Neverí, El Eneal o Naricual, comentaron que desde el arranque de los trabajos en Los Machos su labor se ha complicado.

"Tenemos que irnos por la vía de Pele el Ojo y es un recorrido más largo, por lo que usamos más gasolina. También por esa diferencia en la distancia se aumentó a 200 bolívares el pasaje, aunque está claro que solo será mientras estemos en esta situación", comentó uno de los conductores, quien se identificó como Alexander.

Agregó que como el gasto de combustible es mayor, muchos de los que prestaban servicio hasta las 8:00 pm, aproximadamente, ahora lo hacen hasta las 4:00 pm. "Gastamos más o menos 10 litros por vuelta y solo nos subsidian 140 por semana", acotó.

Una de las personas que trabaja como fiscal en las paradas, quien se identificó como Moisés, ve con buenos ojos que se haga una obra integral en el tramo vial, que incluya la mejora de la carretera. Sin embargo, considera que puede hacerse con mayor celeridad.

De igual manera agregó que los más afectados son los usuarios, que están acostumbrados a conseguir transporte hasta horas de la noche y en las últimas semanas no ha sido igual.

Cambio de horario

Leonardo Rodríguez, quien comentó que trabaja hacia la zona de Pica del Neverí, contó que la situación le ha alterado su hora de entrada y salida.

"Yo vivo en Guanta y necesito agarrar tres carros de ida y tres más de vuelta. Tengo salir de la casa más temprano para poder llegar a tiempo y en el trabajo es lo mismo. Antes me iba a las cinco de la tarde, pero ahora a las tres ya me estoy despidiendo porque si no no consigo transporte de regreso", indicó.

Labor

De acuerdo a lo dicho por algunos trabajadores de la obra vial en Los Machos, que prefireron reservar su identidad, ellos no tienen información respecto a la duración de la misma. Señalaron que esos detalles solo los tienen los ingenieros a cargo y ellos se enfocan en cumplir su tarea.

También aseguraron entender la incomodidad de usuarios y transportistas, pero afirmaron que son partidarios de entregar algo bien hecho, que perdure en el tiempo, y no que al cabo de unos meses ya esté deteriorado.

Barcelona/ Javier A. Guaipo